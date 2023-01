Agressif et efficace, Jaren Jackson Jr. a donné le ton pour Memphis

Si Ja Morant est le meilleur joueur de Memphis, Jaren Jackson Jr est peut-être le plus important car c’est le niveau de jeu de l’intérieur qui détermine le « plafond » de cette équipe. Le duo a en tout cas combiné 63 points lors de la victoire sur le parquet d’Orlando (123-115), et c’est bien la performance de JJJ qui est à retenir.

Face aux 30 points de Paolo Banchero, l’intérieur a répondu avec 31 points à 12/14 au tir, 10 rebonds et 3 contres. Il est devenu le premier joueur des Grizzlies à combiner 30 points, 10 rebonds à 80% au tir depuis Pau Gasol.

« Il a donné le ton dans le premier quart-temps, en bloquant des tirs » admirait Taylor Jenkins. « Dans l’ensemble, vous avez senti sa force ce soir, sa présence physique des deux côtés. C’est certainement l’un de ses matchs les plus impressionnants, si ce n’est le plus impressionnant, jusqu’à présent pour JJJ ».

Avec ses 3 contres dans les premières minutes sur Paolo Banchero, Markelle Fultz et Jalen Suggs, Jaren Jackson Jr. a en effet donné le ton pour Memphis. Pas vraiment habitué des gros cartons offensifs, ce n’est d’ailleurs que son cinquième match à plus de 30 points en carrière, et le premier depuis la « bulle » d’Orlando, il y a deux ans…

« C’est un talent unique » concluait d’ailleurs Dillon Brooks. « Il est l’un de nos gars qui est un cauchemar en « mismatch » pour l’adversaire, donc nous avons besoin qu’il soit agressif chaque soir des deux côtés ».

Et quand il ne se contente pas de shooter à 3-points et qu’il attaque ses adversaires dans la raquette, avec ce petit « spin move » qu’il maîtrise de mieux en mieux, il apporte une dimension supplémentaire à Memphis.