Le Magic impuissant face à Ja Morant et Jaren Jackson Jr

Cinquième victoire consécutive pour Memphis qui a assuré à Orlando même si les troupes de Taylor Jenkins auraient pu s’éviter un final un poil plus tendu que prévu.

Ja Morant n’a pas manqué l’occasion de mettre son équipe sur les bons rails en attaquant la partie par deux finitions acrobatiques près du cercle. Jaren Jackson Jr a également apporté sa pierre à l’édifice, d’abord par trois gros contres, puis en imitant Tyus Jones et David Roddy à 3-points, mais avec un 3+1 pour lancer le deuxième quart-temps (20-26).

Libérés, les Grizzlies ont confirmé dans la foulée par un 14-2 alimenté par les coups d’éclat de Ziaire Williams (31-47). Ja Morant a repris le contrôle de la partie afin de rappeler à quel point il pouvait être dominant, au scoring ou à la passe, avant de laisser le duo Roddy-Konchar porter l’écart à +22 à la pause après une dernière salve de 3-points (43-65).

Orlando ne s’est pas démonté pour autant, s’en remettant notamment à Paolo Banchero, auteur de 10 points de suite, pour essayer de réduire un peu la note (51-68). Problème, Ja Morant lui a répondu dans la foulée avec un alley-oop pour Jaren Jackson et deux « and-one » avant de signer deux nouveaux paniers et maintenir les Floridiens à bonne distance (57-82).

Avec l’aide de Terrence Ross, le 11-2 passé par les locaux en fin de troisième quart-temps a rétabli un semblant de suspense (78-90). Memphis a cru enfoncer le clou avec deux nouveaux missiles lointains et un dunk pour Ziaire Williams ainsi qu’un Ja Morant toujours aussi agressif vers le cercle (97-114). Mais c’était sans compter sur les 19 points de Franz Wagner sur la période ! L’Allemand a relancé le suspense presque à lui seul avec deux missiles à 3-points et deux paniers en transition qui ont tout de même contribué à ramener les Floridiens à -6 (114-120) !

Après trois paniers précieux de Jaren Jackson Jr, c’est donc Ja Morant qui a scellé le sort du match depuis la ligne des lancer-francs pour assurer la victoire, 123-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil de Jaren Jackson Jr. Avec l’éclosion de Ja Morant, mais aussi de Desmond Bane et Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr fait partie de ces rares joueurs dont la moyenne au scoring a régulièrement baissé ces deux dernières saisons alors qu’il tournait à plus de 17 points avant sa blessure au ménisque dans la « bulle » d’Orlando. Il a rappelé cette nuit qu’il était capable d’assumer un rôle plus important de ce côté du parquet. On notera notamment que Memphis s’est appuyé sur lui à trois reprises (avec succès) pour répondre au coup de chaud de Franz Wagner & co. C’est son premier match de la saison à plus de 30 points.

– La 25e victoire des Grizzlies. Les Grizzlies ont une petite victoire d’avance au même stade sur leur parcours en 2021-2022. De l’autre côté, les rêves de play-in d’Orlando s’éloignent un peu plus après ce 25e revers.

TOPS/FLOPS

✅Les leaders des Grizzlies. Le tandem Morant-Jackson aura été injouable cette nuit, entre les inspirations géniales du meneur et l’efficacité déconcertante du second. Inévitablement, ce sont les deux joueurs qu’on a retrouvés pour tuer le match.

✅ Les leaders du Magic. Si la première mi-temps du Magic a laissé à désirer, la suite a été bien meilleure, avec Paolo Banchero puis Franz Wagner pour sonner la révolte de façon assez improbable, avec 19 points pour le premier en troisième quart-temps et… 19 pour le second dans le quatrième ! Un show qui a livré quelques séquences impressionnantes. Encourageant même s’il n’y a pas la victoire au bout encore une fois.

✅ Ziaire Williams. Son meilleur match depuis son retour de blessure, pour rappeler à quel point il pouvait être important la saison dernière, lui aussi. De l’agressivité, de l’adresse et du spectacle, la prestation parfaite en sortie de banc pour lui en seulement 14 minutes de jeu.

⛔️ Les shooteurs d’Orlando (hormis Terrence Ross). Heureusement que Terrence Ross était là pour sauver ce qui pouvait encore l’être du pourcentage de réussite d’Orlando à 3-points. Pour le reste, en dehors des passages remarqués de la paire Banchero-Wagner et la prière exaucée de Caleb Houstan avec la planche, pas grand-chose à se mettre sous la dent, notamment du côté de Gary Harris (0/4), Cole Anthony (0/5) ou encore Jalen Suggs (0/2).

LA SUITE

Orlando (14-25) : le Magic entame un road-trip de cinq matchs qui débute sur le parquet de Golden State ce samedi (02h30).

Memphis (25-13) : Les Grizzlies vont à présent préparer la réception d’Utah ce dimanche (minuit).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.