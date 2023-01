Lentement mais sûrement, la production de la KD 15 va toucher à sa fin. On commence en effet déjà à parler d’une KD 16 qui se préparerait pour le printemps prochain. Avant de refermer le chapitre de la KD 15, Nike a permis à sa star d’offrir un nouvel hommage à l’un des membres de sa famille, sa grand-mère.

Après la version « Pearl », du nom de sa tante décédée d’un cancer, c’est un coloris « B.A.D. » en l’honneur de sa grand-mère qui a été conçu. On retrouve une tige alliant deux teintes de violet et accompagnée par une languette également violette, mais en velours. L’ensemble repose sur une semelle blanche et translucide.

Les prénoms des petits enfants de la grand-mère de Kevin Durant, Tweety Byrd, Miggie, Deuce, Tony, Natalie, Nathan et Kevin figurent également sur la semelle intérieure.

La Nike KD 15 « B.A.D. » pourrait sortir dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

