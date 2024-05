Rookies du mois : Paolo Banchero accompagné de Keegan Murray

La NBA débute sa distribution des trophées du mois pour décembre avec les rookies. À l’Est, c’est Paolo Banchero qui est préféré à AJ Griffin, Jaden Ivey, Bennedict Mathurin et Andrew Nembhard.

C’est que le premier choix de la dernière Draft a tourné à 19.1 points, 6.5 rebonds et 4.1 passes de moyenne. Même si ses pourcentages de réussite sont moyens (40% dont 34% de loin), l’ailier fort est largement le meilleur scoreur des rookies sur la période, et Orlando a réussi un bon mois de décembre (8 victoires – 7 défaites).

À l’Ouest, personne ne se détache réellement chez les débutants et après la surprise Jalen Williams pour le premier trophée de la saison, c’est Keegan Murray qui est cette fois choisi.

Le rookie des Kings n’est pourtant pas particulièrement flamboyant, avec 12.7 points et 3.5 rebonds de moyenne, mais il shoote à 46% de loin et les Kings vont également bien sur la période, avec 8 victoires pour 6 défaites. Il a en tout cas été préféré à Walker Kessler, Jabari Smith Jr, Jeremy Sochan et and Jalen Williams.