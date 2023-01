Le MVP de la nuit | L’élève Doncic a surpassé le maître Popovich

« On va maintenir Luka sous les 50 points. Vous pouvez me citer ! ». Roi ultime du « trolling » en NBA, Gregg Popovich s’est fait avoir à son propre jeu. A l’issue d’une fin de match bien plus disputée que prévu, Luka Doncic a cette fois terminé sa démonstration avec 51 points, dont 22 dans le dernier acte.

Cerise sur le gâteau, ce sont ses 50e et 51e points, inscrits aux lancers-francs à 4 secondes du terme, qui ont permis à Dallas de forcer la décision. « Je voulais juste remporter la victoire », a déclaré le Slovène après le match avant d’évoquer sa satisfaction d’avoir bien eu coach Pop avec un grand sourire.

Un nouveau record en prime

Avec son troisième match à 50 points ou plus en quelques jours, il a par ailleurs décroché un nouveau record, devenant le premier joueur de l’histoire à cumuler 250 points, 50 rebonds et 50 passes décisives en l’espace de cinq matches. Et Dallas en est désormais à six victoires de suite.

« C’est incroyable », a souligné Christian Wood, auteur de 25 points. « En sept ans dans la ligue, je n’ai jamais vu personne faire ce qu’il est capable de faire. Il est sur une série incroyable. Il joue comme un MVP. C’est clairement l’un des meilleurs joueurs de la ligue. »

Alors que les Spurs s’étaient retrouvés à deux doigts d’égaliser dans les toutes dernières secondes suite à un 2/4 de Tre Jones aux lancers-francs (125-126), Luka Doncic a une nouvelle fois sorti un remarquable tour de passe-passe pour assurer la victoire aux Mavericks.

Une histoire de lancers-francs manqués

Après avoir raté sa première tentative sur la ligne, avec encore 1.1 seconde sur l’horloge, il a tout simplement privé les Spurs d’une dernière chance en faisant exprès de rater son deuxième lancer… puis en allant chercher le rebond offensif.

« Encore une fois, Luka a été incroyable. Il nous a encore tiré d’affaire en manquant les lancers-francs en fin de match, de sorte qu’ils n’ont pas eu le temps d’organiser une action, même si au départ, il voulait les mettre », a déclaré Jason Kidd.

Gregg Popovich avait bon espoir de réussir à limiter la star des Mavericks, mais a bien dû reconnaître que le meneur de Dallas a pris le dessus.

« Nous avons fait un bon effort d’équipe et un effort individuel sur lui, mais c’est un joueur tellement extraordinaire. Son QI est hors normes », a-t-il reconnu. « Comme tout le monde, on préfère gagner que perdre, mais je reste vraiment fier de l’effort de mes joueurs et de la façon dont ils ont continué à se battre. »