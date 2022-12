Retour en deux temps pour Tyrese Maxey

Avant la rencontre face aux Pelicans, Doc Rivers avait été interrogé sur le retour de Tyrese Maxey, 18 matches et six semaines après sa dernière sortie contre les Bucks et sa blessure au pied. Le coach annonçait déjà les difficultés à venir pour l’arrière.

« S’il peut être le même joueur qui était à 20 points à la pause, au moment de sa blessure, ça me va », avait-il expliqué pour l’Inquirer. « Tout le monde revient de manière différente. C’est difficile pour les extérieurs, car porter la balle, c’est le plus dur. On ne peut pas s’entraîner à la vitesse avec laquelle on joue. On veut qu’il soit agressif, qu’il ne réfléchisse pas trop. Qu’il soit lui-même. »

La première période fut compliquée avec 2 points à 1/4 au shoot. En seconde, ce fut mieux avec 7 points à 3/6 au tir. On additionne les deux mi-temps et ça donne une rencontre à 9 points et 4/10 au shoot en 18 minutes. Quel bilan tire-t-il de ce retour ?

« C’était la première fois que je rejouais à un niveau si élevé », souligne Maxey pour Sixers Wire. « Je me suis senti mieux au fur et à mesure de la rencontre. C’était agréable d’être sur le parquet avec mes coéquipiers. »

Rivers fait la même analyse que son joueur : des débuts compliqués puis du mieux. Mais il fallait en passer par là. « Je trouve qu’il a été meilleur au fil de la rencontre. On l’a utilisé 18 minutes et on a bien vu qu’il était rouillé au début. Ça a affecté les choses, mais la seule façon de le faire revenir, c’était de le jeter comme on l’a fait. »

Sera-t-il encore en tenue ce samedi soir, face au Thunder ? « Je ne sais pas encore », répond Rivers.