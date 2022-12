Les Mavericks veulent soulager Luka Doncic

Pour Luka Doncic, c’était le match d’après. Quelle performance allait-il réussir après une prestation historique à 60 points, 21 rebonds et 10 passes contre New York ? Cela serait forcément moins extraordinaire, mais le Slovène a néanmoins gardé un niveau très élevé.

Face aux Rockets, il a en effet compilé 35 points, 13 passes et 12 rebonds. C’est un triple-double de plus, et une prestation de qualité de plus.

« Quand on est témoin, qu’on fait partie d’une telle prestation et qu’on parle de l’histoire comme Luka l’a fait, c’est facile ensuite de rester dans la même veine et de regarder encore », souligne Jason Kidd pour le Dallas Morning News. « Mais il faut que les autres élèvent leur niveau car on ne peut pas que s’appuyer sur lui. On ne peut pas attendre qu’il fasse quelque chose de spécial. Il y a une responsabilité pour les autres joueurs à faire leur part du travail. »

Le coach a été entendu puisque les coéquipiers de Luka Doncic ont apporté leur pierre à l’édifice dans la victoire face à Houston : Christian Wood a marqué 21 points, Dwight Powell 19, Tim Hardaway Jr. 18, Spencer Dinwiddie 15.

« C’est un cauchemar de se préparer à le jouer »

Les troupes de Jason Kidd ont particulièrement couru et joué la transition, marquant ainsi 25 points en contre-attaque. Les Texans ont notamment profité des passes de « quarterback » de Luka Doncic, après un rebond défensif, pour inscrire des paniers faciles.

« Pour une raison que j’ignore, Davis Bertans est un des receveurs favoris de Doncic », constate Jason Kidd pour le site officiel de la franchise texane. « Dwight Powell aussi a été très bon à 8/8 au shoot et il a reçu de longues passes. »

Ancien assistant à Dallas, Stephen Silas, qui connaît bien Luka Doncic, n’a pu que constater les dégâts face au deuxième meilleur marqueur (à égalité avec Joel Embiid) et quatrième passeur de la ligue.

« C’est incroyable », relate l’entraîneur des Rockets. « Il n’a jamais shooté autant de lancers-francs dans sa carrière et ça aide son scoring. Ses passes ont toujours été la chose qui le séparait des autres. Mais maintenant, en plus des passes, il marque beaucoup. C’est un cauchemar de se préparer à le jouer. »