Le début d’année 2023 promet d’être chargé pour Jordan Brand et le feu d’artifice débutera notamment avec cette nouvelle Air Jordan 7 au coloris « Black Olive ».

La tige est en effet habillée d’un vert olive pour accompagner les bandes noires en nubuck. L’ensemble est assorti de finitions dorées, sur la tirette et le talon.

Des touches de doré et bordeaux sont également présentes sur la languette et la semelle intermédiaire. Le logo « Jumpman » apparaît lui aussi en bordeaux sur le col et doré sous la semelle extérieure.

Sa sortie via l’application Nike SNKRS est prévue pour le 7 janvier, à un prix annoncé à 200 dollars.

(Via NiceKicks)

—

