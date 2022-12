Les Raptors sont-ils devenus trop prévisibles défensivement ?

Alors qu’on ne savait pas trop quoi attendre des Raptors l’an dernier, la troupe de Nick Nurse avait déjoué les pronostics en se hissant à la 5e place de l’Est, avec un solide bilan de 48 victoires pour 34 défaites.

C’est beaucoup moins flamboyant cette saison, les Canadiens étant actuellement hors du Top 10 de leur conférence avec un bilan négatif de 15 victoires pour 19 défaites…

Une défense exigeante

Les limites offensives de Toronto sont connues. Fred VanVleet et ses camarades font partie des pires équipes sur jeu placé, avec notamment un problème de « spacing », les Raptors étant 28e au niveau du nombre de tirs extérieurs réussis par rencontre (10.5), et ils sont même 29e au niveau de l’adresse (32.8%), seuls les Hornets faisant pire…

Toronto dépend donc énormément de son agressivité défensive, pour voler des ballons et partir en contre-attaque. Avec 9.3 interceptions par match, les Raptors sont l’équipe qui intercepte le plus le cuir cette saison. Sauf que la défense a régressé de façon générale, passant de la 9e à la 15e place sur le plan de l’efficacité.

« Globalement, on doit s’accrocher défensivement » explique Nick Nurse sur les problèmes de son équipe de ce côté du terrain. « Après avoir revu les images (face aux Clippers), il n’y avait pas assez de rythme ou d’énergie au niveau de notre défense. Ça s’est vu. Il y a une bataille en terme d’énergie pour être une bonne équipe défensive. »

C’est que la défense de Nick Nurse est exigeante. La plupart des équipes mettent soit la pression sur le porteur du ballon, soit blindent la peinture. Le schéma défensif des Raptors réclame les deux…

« On ne peut pas choisir » justifie le coach. « On ne peut pas dire : ‘Ok, on va protéger la raquette parce qu’ils attaquent beaucoup le cercle’. Si, on peut le faire mais il faut aussi sortir. Et défendre toute la possession. »

Les stars adverses, ciblées, se sont adaptées

Le problème, comme l’explique SportsNet, c’est que les adversaires ne sont plus surpris par l’agressivité défensive des Raptors. Un assistant coach d’une équipe adverse expliquait récemment qu’il suffit de faire attention au ballon, d’être patient et de provoquer l’aide pour obtenir des tirs ouverts face à cette équipe.

D’autant que l’un des principes de base de Nick Nurse est de sortir les stars adverse de la rencontre.

« Nurse envoie des gars à chaque possessions. Sur les isolations, le jeu poste bas, les pick-and-rolls. Il ne voulait pas me laisser jouer » expliquait Kawhi Leonard après le dernier match, où il avait joué les distributeurs (8 passes) sans trop shooter (15 points). « Le défi, c’est de faire confiance à mes coéquipiers et ne rien forcer. »

Joel Embiid avait été encore plus direct.

« Quand on joue une équipe comme Toronto, c’est comme s’ils n’en avaient rien à faire. La plupart du temps, ils se fichent de gagner. Ils veulent simplement éteindre les stars adverses », avait carrément lâché le Camerounais après la victoire de ses Sixers (104-101), alors qu’il avait lui été « maintenu » à 28 points à 6/16 au tir.

Le pivot de Philadelphie exagère, mais il est clair que l’effort défensif réclamé par Nick Nurse à ses hommes, et sa volonté de couper les stars adverses du jeu ne surprennent plus. Et sont même utilisés par les adversaires.