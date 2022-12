LeBron James : « Je ne veux pas finir ma carrière en jouant à ce niveau collectivement »

Un bon match sur le plan individuel mais une défaite. C’est le bilan de LeBron James à Miami et c’est un peu le résumé de la saison de la star de Los Angeles jusqu’à maintenant. Face au Heat, il a ainsi compilé 27 points (10/18 au tir), 9 rebonds et 6 passes décisives (mais 6 pertes de balle).

Sauf que les Lakers ont perdu 26 ballons face à Jimmy Butler et compagnie, et que sans Anthony Davis, ils sont très fragiles et restent une proie facile. C’est une 21e défaite en 35 matches pour la franchise californienne.

« Je suis un gagnant et je veux gagner », affirme pourtant le quadruple champion NBA à ESPN. « Je veux gagner et je veux m’offrir une chance de me battre pour remporter des titres. Ça a toujours été ma passion, mon objectif depuis que je suis arrivé à 18 ans dans la ligue. Je sais qu’il y a des étapes pour en arriver là mais une fois qu’on a réussi à le faire, jouer pour jouer n’est plus dans mon ADN. »

Avec 27.8 points, 8 rebonds et 6.6 passes de moyenne en 36 minutes par match alors qu’il est dans sa 20e saison et va fêter ses 38 ans ce 30 décembre, LeBron James repousse encore et toujours les limites physiques.

Si les chances de titre sont faibles cette année pour lui et Los Angeles, « King James » a prolongé son contrat avec les Lakers jusqu’en 2025, et il aura donc peut-être d’autres opportunités.

« Je n’ai pas de chiffre », répond-il quand on lui demande combien de saisons il a encore dans les jambes. « Tant que mon esprit suit, je peux jouer à ce niveau. Mon corps va bien donc cela dépend de ma tête. Je vais continuer de prendre soin de mon corps. Mais je ne veux pas finir ma carrière en jouant à ce niveau collectivement. Je peux encore me battre pour le titre car je sais que je peux apporter à n’importe quelle équipe, avec les bons éléments. »

On peut évidemment voir, dans cette dernière phrase, un message à peine voilé pour les dirigeants des Lakers, qui espèrent avoir une meilleure équipe d’ici le mois de février pour se donner une véritable chance au printemps.