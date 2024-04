Evan Fournier commence à trouver le temps long…

Evan Fournier a entraperçu l’espoir de retrouver les terrains mardi soir lorsque RJ Barrett est sorti au bout de deux minutes, touché au doigt et alors que Jalen Brunson manquait déjà à l’appel. Mais Tom Thibodeau s’en est tenu à une rotation à neuf joueurs, en intégrant simplement le revenant Derrick Rose.

Pas d’Evan Fournier ni de Cam Reddish en revanche, mais des temps de jeu record pour les autres, comme Miles McBride (46 minutes), Quentin Grimes (48 minutes) ou encore Immanuel Quickley (51 minutes !)… Pour le Français, qui n’a plus joué depuis le 12 novembre, ce nouveau « DNP » n’était de toute façon pas étonnant.

« Je ne suis pas surpris, surtout parce que les gars sur le terrain jouaient bien. Cam et moi, on en a discuté sur le banc. On le savait déjà, donc pas de surprise », a glissé l’arrière tricolore après la rencontre.

Quand Tom Thibodeau a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’a pas élargi sa rotation au regard des joueurs absents, le coach des Knicks s’en est tenu à sa langue de bois habituelle.

« J’étais plus préoccupé par la façon dont ont pouvait les contenir en face. On a essayé de le faire d’une certaine façon. J’ai trouvé que nous avons bien joué. On s’est juste manqués au moment de finir le boulot dans les 30 dernières secondes du match », a rétorqué le coach des Knicks.

Difficile de rester prêt mentalement et physiquement

Evan Fournier n’aura donc pas plus d’explication que ça de la part de son coach, ni de ses dirigeants, avec qui il ne s’est toujours pas entretenu, malgré le fait qu’il ne joue plus alors qu’il est quand même le troisième plus gros salaire de l’effectif (18 millions de dollars cette saison), derrière Jalen Brunson et Julius Randle.

« Non pas du tout », a répondu Evan Fournier lorsqu’on lui a demandé s’il avait échangé avec le « front-office ». Il a en revanche émis la possibilité que sa situation évolue si Jalen Brunson et RJ Barrett venaient à manquer des matchs, comme ce pourrait être le cas ce soir sur le parquet des Spurs.

« Peut-être que ça va changer ? Ça fait maintenant six semaines que je ne joue pas. J’ai prêché la patience. Ça commence à être un peu long. Mais peut-être qu’il y aura une opportunité. Je ne sais pas. On verra bien ».

Pour l’ancien Poitevin, rester prêt, à la fois mentalement et physiquement, représente désormais un défi.

« Je reste le même gars, vous voyez ? Que voulez-vous que je dise ? Je ne sais pas quoi dire. Oui, ça craint de ne pas jouer. Ça craint. Vous savez quoi, la chose qui est vraiment difficile, c’est de rester prêt et tout faire juste au cas où tu pourrais jouer. C’est en fait la partie qui est la plus compliquée quand tu ne joues pas, de trouver le juste niveau de travail pour rester prêt ».

Evan Fournier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DEN 38 11 49.3 40.7 76.9 0.2 0.8 0.9 1.2 1.7 0.5 0.8 0.0 5.3 2013-14 DEN 76 20 41.9 37.6 75.6 0.5 2.2 2.7 1.5 2.4 0.5 1.3 0.1 8.4 2014-15 ORL 58 29 44.0 37.8 72.8 0.5 2.2 2.6 2.1 2.0 0.7 1.4 0.0 12.0 2015-16 ORL 79 33 46.2 40.0 83.6 0.4 2.4 2.9 2.7 2.7 1.2 1.7 0.0 15.4 2016-17 ORL 68 33 43.9 35.6 80.5 0.7 2.4 3.1 3.0 2.7 1.0 2.1 0.1 17.2 2017-18 ORL 57 32 45.9 37.9 86.7 0.4 2.8 3.2 2.9 2.4 0.8 1.7 0.3 17.8 2018-19 ORL 81 32 43.8 34.0 80.6 0.5 2.7 3.2 3.6 2.8 0.9 1.9 0.2 15.1 2019-20 ORL 66 31 46.7 39.9 81.8 0.3 2.3 2.6 3.2 2.4 1.1 1.9 0.2 18.5 2020-21 * All Teams 42 30 45.7 41.3 78.8 0.2 2.8 3.1 3.4 2.3 1.1 1.7 0.5 17.1 2020-21 * ORL 26 30 46.1 38.8 79.7 0.2 2.7 2.9 3.7 2.1 1.0 2.1 0.4 19.7 2020-21 * BOS 16 30 44.8 46.3 71.4 0.3 3.0 3.3 3.1 2.6 1.3 1.2 0.6 13.0 2021-22 NYK 80 30 41.7 38.9 70.8 0.4 2.2 2.6 2.1 2.3 1.0 1.3 0.3 14.1 2022-23 NYK 27 17 33.7 30.7 85.7 0.2 1.7 1.8 1.3 1.7 0.6 0.8 0.1 6.1 2023-24 * All Teams 32 18 35.7 25.4 80.6 0.2 1.7 1.8 1.5 1.5 0.9 0.7 0.2 6.9 2023-24 * DET 29 19 37.3 27.0 79.4 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.9 0.7 0.2 7.2 2023-24 * NYK 3 13 20.0 13.3 100.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.3 1.3 0.3 0.0 4.0 Total 704 28 44.1 37.4 79.9 0.4 2.3 2.7 2.5 2.3 0.9 1.5 0.2 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.