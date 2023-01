Depuis plusieurs saisons maintenant, on connait la grande qualité du développement en interne à Miami, où chaque saison, des joueurs arrivés en Floride par la petite porte, souvent non-draftés, deviennent des « role-players » fiables de la rotation d’Erik Spoelstra.

Cette saison, ce nouveau succès « fait maison » pourrait bien être Orlando Robinson, non-drafté en juin dernier après une bonne carrière universitaire à Fresno State (15.7 points et 8 rebonds en moyenne en trois saisons), avant de jouer la Summer League avec le Heat en juillet à Las Vegas, puis d’être signé par le club avec un « two-way contract » au mois de novembre.

Peu utilisé par son coach au cours du dernier mois, le pivot rookie a eu droit à la première mobilisation conséquente de sa carrière dans la nuit de lundi à mardi, à l’occasion de la victoire du Heat contre les Wolves : 15 points, 9 rebonds et 4 passes en 27 minutes en sortie de banc.

« Quand j’ai appris que Bam [Adebayo] n’allait pas jouer, j’ai vite compris qu’une opportunité allait se présenter. J’avais en tête de simplement me donner à fond pour contribuer à la victoire, et c’est ce que j’ai réussi à faire » commentait ainsi le principal intéressé, qui garde la tête froide, après cette première vraie performance en NBA.

Un match joué sans Bam Adebayo, malade, forçant « Spo » à débuter avec un cinq majeur small-ball (Kyle Lowry, Tyler Herro, Caleb Martin, Max Strus et l’autre rookie, Nikola Jovic). Avant que le coach du Heat, pour faire face à l’avantage de taille des Wolves, qui alternaient entre Rudy Gobert et Naz Reid, ne décide de lancer le rookie de 22 ans et 2m08, qui sur certaines séquences a clairement dominé le pivot français et sa doublure dans le défi physique.

« Il était le joueur du match. Tout le monde lui parle, lui apprend des choses, lui donne des directives. Mais il demeure très stable et calme. Il sait recevoir l’information, puis appliquer aussitôt ce qui lui est demandé » concluait ensuite son coach. « De tous les joueurs qui ont joué avec nous durant la Summer League, il est assurément celui qui a le plus progressé. C’est son troisième ou quatrième match joué avec des minutes importantes. Ça ne mène pas toujours pas à ce genre de stats [contre les Wolves], mais cela montre qu’il gagne lentement mais sûrement la confiance de l’équipe. »