Ça chauffe fort sur Twitter entre Serge Ibaka et Kendrick Perkins…

Tout a commencé sur le plateau de First Take, l’émission d’ESPN. Commentateur régulier, Kendrick Perkins s’y rappelait ses années à Oklahoma City, et le fait qu’on promettait à ce groupe des montagnes de titres.

« Tout le monde disait : ‘Oh, Kevin Durant n’a que 23 ans. Russell Westbrook n’a que 22 ans, James Harden n’a aussi que 22 ans et Serge Ibaka n’a que 21 ans. Même si lui avait probablement 30 ans à l’époque parce qu’on sait tous que certains mentent sur leur âge » avait ainsi lâché l’ancien pivot.

Est-ce une vraie accusation ou seulement une blague sur les rumeurs autour de l’âge de Serge Ibaka ? En tout cas, le sujet ne fait pas rire l’intéressé, qui a répliqué par plusieurs tweets à son ancien coéquipier des raquettes.

« Tu peux parler de mon jeu si tu le veux. Si je ne joue pas bien, je n’aurai jamais de souci avec ça. Mais dire des trucs hors basket sans raison est inacceptable. C’est irrespectueux envers moi et envers tant d’Africains qui ont dû vivre avec des accusations infondées de la sorte. Si j’avais 30 ans à OKC, j’imagine que j’ai 45 ans désormais ? La vérité, c’est que je n’ai jamais menti sur mon âge et que je travaille très dur, chaque jour, sans tricher et sans me faire suspendre. Tout le monde en NBA sait ça. Toi, tu as triché et tu n’as pas respecté le jeu. »

À quoi Serge Ibaka fait-il référence ? Difficile à dire. Mais le Congolais en rajoute une autre couche.

« Même si je suis déçu, je ne suis pas vraiment surpris, de la part de quelqu’un qui a eu son job actuel en brisant le code du vestiaire et en répandant des mensonges sur deux anciens coéquipiers et frères, KD et Russ. Quand KD faisait un mauvais match, tu le critiquais dans sons dos. Même chose avec Russ. Tu n’étais pas un leader dans les vestiaires, et c’est la même chose dans les médias désormais. Je comprends que tout le monde a besoin d’un travail et de prendre soin de sa famille, mais tu es la preuve que tout le monde ne peut pas le faire avec classe et dignité. Je pourrais en dire davantage sur toi mais je ne suis pas ce genre de personne, même si tu es allé trop loin. »

Dans un premier temps, Kendrick Perkins avait présenté ses excuses.

« Hey, désolé mon gars si je t’ai blessé. C’était une blague ! Désolé si ça t’a blessé. Mes excuses mon frère. »

Puis, réalisant sans doute qu’il y avait davantage que le premier tweet, il a été beaucoup plus virulent…

« Est-ce que tu parles de répandre des mensonges ? Ne me lance pas, mon gars. S’il te plait. Je ne vais pas parler de ces années à OKC et de ce que tu faisais dans le vestiaire. Je ne le ferai pas… mais tu dois vraiment arrêter de parler parce que JE SAIS !!!! Passe ton chemin… »