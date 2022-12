Le Heat a tout donné jusqu’à l’épuisement

Sans Jimmy Butler ni Bam Adebayo, et privé également de Dewayne Dedmon, comment le Heat allait-il résister aux Wolves et à Rudy Gobert à l’intérieur ? Réponses : d’abord avec Nikola Jovic et Orlando Robinson (24 points et 12 rebonds à eux deux) sous les panneaux, puis surtout avec son agressivité générale.

Les joueurs d’Erik Spoelstra ont fourni un énorme effort physique pour dominer et remporter sur le fil ce match.

« Ces matches n’ont pas tous été dans notre sens, mais c’est ce qu’on veut au fond : avoir des rencontres à suspense, des moments chauds et des contextes difficiles », a commenté le coach du Heat pour le Sun Sentinel. « On espère que l’équipe va se nourrir de ça. Toute l’équipe a désormais de l’expérience dans les moments décisifs. »

Tous les joueurs de Miami ont marqué dans cette rencontre et « tous ont joué dur » a remarqué Max Strus. Il faudra évidemment continuer de le faire quand Jimmy Butler et Bam Adebayo seront de retour.

« J’ai été obligé de demander deux temps-mort pendant la partie parce que les joueurs étaient fatigués », précise Erik Spoelstra. « Et on a gagné de trois points. Voilà à quel point c’est dur de gagner dans cette ligue, voilà ce qu’il faut faire pour ça et il faut que ça devienne une habitude. On a eu sept ou huit points d’avance plusieurs fois dans la partie et ils sont revenus. Mais ils n’ont jamais pris le contrôle du match. Notre niveau d’effort et d’intensité doit continuer ainsi et doit devenir une habitude. »

Deux éléments montrent bien comment le Heat a bousculé les Wolves. Déjà, les joueurs de Chris Finch ont perdu 22 ballons ! Et le dernier a privé Minnesota d’une balle d’égalisation dans les ultimes secondes.

Ensuite, l’agressivité des petits de Miami et la défense de zone de Miami ont poussé le coach des Wolves à ne pas mettre Rudy Gobert sur le parquet en fin de rencontre. Le Français a compilé 10 points et 8 rebonds dans la partie mais, en 31 minutes, il a affiché le plus mauvais +/- de la rencontre avec -14…

Avec 21 points et un apport positif (+13), c’est Naz Reid, très bon dernièrement, qui a été le pivot le plus en vue du côté des Wolves. « Reid a été excellent », confirme Chris Finch. « Au cœur de la défense de zone, il a pris de très bonnes décisions. Il a été agressif et a joué rapidement. » Ce qui n’était pas le cas de Rudy Gobert.