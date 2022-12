Où en est Khris Middleton ?

Depuis cinq matches et neuf jours, Khris Middleton est bloqué à l’infirmerie pour une blessure au genou droit. S’il s’est un peu entraîné samedi au TD Garden, il n’a néanmoins pas participé au match de Noël à Boston le lendemain. Comment se sent-il ?

« Je dirais que c’est mieux que la semaine passée, quand j’ai arrêté », répond le champion 2021 au Milwaukee Journal-Sentinel. « Mon genou est bien moins gonflé. Je prends les choses au jour le jour. J’essaie de faire en sorte que, lorsque je vais revenir, je puisse rester sur le long terme. »

Le retour à la compétition de Khris Middleton aura en effet été très court. Opéré du poignet durant l’intersaison, il n’a retrouvé les parquets que le 2 décembre. Ensuite, dix jours plus tard, il a été touché à la cheville contre les Rockets, avant de disputer deux matches de suite et de dire « stop », à cause de son genou.

« Il y a de petites choses qui sont arrivées, les premiers matches, quand j’ai repris », raconte-t-il. « Des choses étranges qui ne m’étaient jamais arrivées dans ma carrière. J’ai joué malgré ça. Lors du match à Houston, je n’ai pas réussi à me mettre dedans, puis au fur et à mesure, tout a empiré. C’était une décision collégiale de me stopper et de laisser les choses guérir correctement. »

Sur ces « choses étranges », Khris Middleton n’a pas voulu entrer dans les détails. Il a seulement insisté sur le fait que seul du repos allait lui permettre de revenir.

« En jouant malgré mes problèmes, je me suis rendu compte que la seule façon de redevenir moi-même, de me sentir normal, c’était de m’éloigner des parquets pendant quelque temps. Sans savoir que ça prendrait autant de temps, j’ai pris les choses au quotidien pour que ce soit plus durable. »