Kevin Durant : « Ben Simmons est incroyable ! »

Parce que Kevin Durant avait des envies de départ pendant l’été, la NBA n’a pas pris le risque de programmer les Nets pour les matches de Noël. Dommage car beaucoup de fans avaient sans doute envie ce soir de voir à l’oeuvre la meilleure équipe du moment. Vainqueurs récemment des Warriors et des Bucks, les Nets restent sur huit victoires de suite, et parmi les gros points de satisfaction, il y a les performances de Ben Simmons.

Après des semaines et même des mois de galère, l’ancien meneur des Sixers retrouve petit à petit son meilleur niveau, comme le prouvent ses 12 points, 11 rebonds et 8 passes face aux Bucks vendredi soir. Mais plus que ses points, ses passes et ses rebonds, ce qu’on retient aux Nets, c’est sa défense. Vendredi, il a été essentiel pour limiter Giannis Antetokounmpo à 26 points et provoquer 7 balles perdues !

« Il est incroyable ! » s’enflamme Kevin Durant. « Son agressivité était bonne pendant toute la soirée. Pour moi, deux de ses quatre fautes n’en étaient pas, mais c’est comme ça… Quand on est physique, certaines fautes sont litigieuses. Giannis est le joueur le plus physique de la NBA, et il y aura des fautes litigieuses… J’ai trouvé qu’il y a répondu pendant tout le match. Il lui a compliqué la vie, et j’ai trouvé qu’il avait fait un gros boulot pour se mettre en travers de lui, pour l’obliger à ressortir la balle et le forcer à la perdre. Giannis a perdu 7 balles, et Ben en a été l’élément déclencheur. »

Il y a quelques jours, Jacque Vaughn expliquait qu’il cherchait en permanence à trouver les meilleurs systèmes et les meilleures combinaisons pour Ben Simmons soit efficace. Clairement, l’Australien est indispensable au bon fonctionnement de l’équipe, et depuis novembre, les Nets ont remporté 13 matches sur 17 quand Simmons est en tenue.

« Il est si unique qu’il faut savoir qui se trouve sur le terrain avec lui, à quoi ressemblera le spacing, à quoi ça va ressembler quand il aura le ballon dans les mains, où il se positionnera quand il n’a pas le ballon. Nous essayons donc toujours de le mettre en position de réussir, et on continue de se débrouiller vu où il en est. »

Pour l’instant, les Nets restent prudents avec Simmons en raison de ses problèmes au dos. Pas question de le « griller » en le faisant jouer régulièrement plus de 30 minutes. Pas question non plus de le faire jouer en back-to-back. Une prudence qui porte ses fruits.