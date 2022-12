Steve Kerr souligne les progrès de James Wiseman

Après deux gifles reçues pour leur passage à New York, chez les Knicks puis chez les Nets, Steve Kerr et les Warriors tentent tout de même de trouver des motifs de satisfaction.

James Wiseman en fait partie pour le coach des champions en titre. L’intérieur a marqué 30 points à 12/14 au shoot, avec 6 rebonds en 28 minutes, à Brooklyn.

« On observe le développement de James et on l’a vu grandir, on a vu ses progrès en défense avec Santa Cruz. On estime qu’il fait des progrès », juge Kerr pour NBC Sports. « C’est une bonne chose pour lui d’avoir des minutes et de pouvoir gagner en confiance. Avec 30 points, on sait parfaitement qu’il est capable de marquer. C’est une étape de plus dans son parcours. »

Outre son bon match face à Kevin Durant et aux Nets, que retenir de Wiseman depuis son retour de G-League ? En cinq matches, il tourne à 8.6 points et 3.2 rebonds de moyenne en 13 minutes.

« Je trouve qu’on a eu des preuves par séquences durant le road trip », lance le coach sur les progrès défensifs de son joueur. « Ses minutes en défense contre Philadelphie ont été très bonnes. Je sais qu’il n’a joué que sept ou huit minutes, mais il fait un bon boulot sur pick-and-roll, ce qu’on attend d’un intérieur. C’est ce que Draymond Green fait si bien, de défendre sur l’extérieur qui a le ballon, de lui mettre la pression. James a réussi à être en bonne position, à faire les bonnes couvertures défensives. Il fait des progrès, c’est sûr. »