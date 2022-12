En pleine bourre, Brooklyn voulait frapper fort contre Milwaukee

Il existe des matchs plus marquants que d’autres et qu’il ne faut pas rater pour rester crédible sportivement. Du côté des Nets, celle de la nuit dernière face aux Bucks appartenait justement à cette catégorie.

Opposés sur le réseau national aux champions 2021, accessoirement détenteurs du meilleur bilan de la nuit avant la rencontre, les coéquipiers de Kevin Durant avaient donc à coeur de briller, histoire de confirmer leur belle montée en puissance du mois de décembre.

Et Brooklyn n’a pas déçu devant son public, l’emportant logiquement et de manière autoritaire contre Milwaukee, pour maintenant afficher un bilan global de 21-12 et un bilan de 6-6 face aux équipes dans le positif.

« C’est bon pour nous », jugeait « KD » (24 points, 5 rebonds, 6 passes) après coup. « Nous respectons les Bucks, nous savons à quel point ils ont été dominants cette saison. Nous savions que tout le monde regardait ce match, que tout le monde y assistait et le considérait davantage que comme un simple match de saison régulière, donc nous avons tenté de l’aborder de cette façon. […] Cela témoigne juste d’une équipe focus et concentrée. »

Le groupe vit bien

Désormais sur une série de huit victoires consécutives, la plus longue en cours en NBA (devant les sept des Sixers), les Nets ne cessent de séduire depuis plusieurs jours.

Collectivement rodés, les hommes de Jacque Vaughn impressionnent défensivement mais surtout offensivement depuis début décembre. S’appuyant, pour ce faire, sur une armée de role players de qualité (Ben Simmons, Nic Claxton, Royce O’Neale, Seth Curry, T.J. Warren ou encore Yuta Watanabe).

Cerise sur le gâteau : l’habituellement instable Kyrie Irving (18 points, 9 rebonds et 6 passes face aux Bucks) semble enfin se concentrer pleinement sur le basket et tous les voyants sont au vert, ou presque, au sein de la franchise new-yorkaise…

« Je pense que nous avons juste mis en place un plan de jeu cohérent en ce moment », réagissait d’ailleurs le meneur All-Star, la nuit dernière. « Les gars remplissent leurs rôles. Peu importe qui est dans le cinq, notre groupe est là et nous prenons du plaisir. Nous nous amusons en jouant un super type de basket, en faisant les petites choses et cela se traduit par des victoires. Nous voulons simplement continuer dans cette voie et ne pas relâcher le pied de l’accélérateur. Nous savons que la saison est encore longue, mais nous nous trouvons dans une bonne position et nous nous sentons bien en ce moment. »

Dans une conférence plutôt ouverte, et portés par un duo Kevin Durant — Kyrie Irving qui cumule près de 56 points, 12 rebonds et 10 passes de moyenne, les Nets pourraient donc bien jouer les épouvantails à l’Est, lors des prochains playoffs. À condition, néanmoins, de ne pas retomber dans leurs travers du début de saison.