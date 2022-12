Même si Tyrese Haliburton (43 points, 7 passes) et Joel Embiid (44 points, 7 rebonds) ont aussi brillé en cette veille de Noël, difficile de ne pas mettre en avant la dernière performance de Luka Doncic comme MVP de la nuit.

Le Slovène a ainsi franchi la barre des 50 points pour la deuxième fois de sa carrière (son record est à 51 unités) et les Mavericks ont eu besoin de tous ses points pour venir à bout des jeunes joueurs de Stephen Silas.

« Parfois, vous sentez que vous allez mettre plus de tirs que d’habitude » réagissait Luka Doncic après la rencontre. « Quand vous sentez que vous êtes chaud, vous avez l’impression que tout va rentrer. »

« Luka, c’est Luka. C’est le meilleur joueur du monde »

C’est en effet l’impression qu’a donné le « franchise player » texan, enchaînant les pénétrations, le travail au poste et les tirs lointains. Sans oublier de disséquer la défense pour trouver ses coéquipiers et de se permettre quelques fantaisies, à l’image de ce dribble hypnotisant face à Kevin Porter Jr. et Alperen Sengun. Une performance complète, « un super cadeau de Noël pour finir un long road trip », comme le décrivait son coach, Jason Kidd.

« Luka, c’est Luka. C’est le meilleur joueur du monde » assure l’entraîneur. « Il l’a montré ce soir, en nous portant offensivement. Je ne sais pas quoi dire d’autre à son sujet. Il a été incroyable ce soir. »

Sa ligne de stats finale ? 50 points à 17/30 au tir dont 6/12 de loin, 10 passes, 8 rebonds mais 7 pertes de balle. Surtout, il a inscrit les tirs décisifs en fin de match (17 points dans le dernier quart-temps) pour assurer la victoire.

Pour Stephen Silas, le plan défensif de son équipe était le bon. Il y a juste eu « trop de Luka » pour Houston. « Je ne suis pas sûr qu’il ait réussi un tir facile » assure même le coach, qui a dû oublier quelques séquences. « On lui a rendu tous les tirs compliqués, mais c’est la grandeur d’un grand joueur. C’est ce que fait Luka ».