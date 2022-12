Draymond grogne

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ! Depuis la blessure à l’épaule de Stephen Curry, l’horizon s’est brutalement assombri pour les Warriors.

Déjà pas très à l’aise à l’extérieur depuis le début de saison, Golden State a enregistré cinq revers en six matchs durant son récent road-trip, avec deux larges défaites concédées sur le parquet des Knicks (-38) puis des Nets (-30). Pour Draymond Green, ces deux « blowouts » illustrent les failles mentales que son équipe rencontre actuellement.

« En ce moment, je pense que nous sommes très fragiles. Quand tu commences à traverser ce genre de choses, tu peux te mettre à le croire. Et une fois que tu commences à le croire, ça s’immisce en toi… La seule façon de briser ça, c’est d’être mentalement fort », a déclaré l’intérieur.

Avant ce road-trip durant lequel les Warriors ont uniquement gagné à Toronto, il y a pourtant eu cette démonstration face aux Celtics dans le remake de des dernières finales NBA avec cette victoire de 16 points. Un succès qui aurait pu définitivement lancer les troupes de Steve Kerr dans leur quête de « back-to-back ».

« Quand on repense à cette victoire, cela fait partie de ces matches où tu as le sentiment que tu peux profiter d’un déclic et que c’est le moment de tourner la page. C’est ce qu’on a fait, mais on a tourné la page dans le mauvais sens », a-t-il ajouté.

Pas le temps d’attendre Stephen Curry pour réagir

Les forces en présence ont complètement changé depuis puisqu’en plus de Stephen Curry, les Warriors doivent actuellement composer sans Andrew Wiggins (adducteurs) ainsi que Donte DiVincenzo et JaMychal Green, malades.

Malgré tout, Draymond Green n’en démord pas : les Warriors valent mieux que les deux roustes reçues à New York et le problème est avant tout mental, notamment sur les matchs à l’extérieur puisque la franchise d’Oakland affiche pour le moment un bilan inquiétant de 16 revers en 19 matchs loin de ses bases.

« Je pense que l’équipe galérait depuis le début du road-trip. C’est un peu plus frustrant. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur le fait de perdre à l’extérieur comparé à la maison, mais c’est surtout mental. On est une équipe qui galère mentalement. Et ça rend difficile de surmonter quoi que ce soit d’autre », a-t-il poursuivi.

Lui qui donnait des conseils aux Raptors pour se sortir de leur mauvaise passe il y a encore une semaine va à présent devoir trouver les bons ingrédients pour aider son équipe à retrouver le droit chemin. Tout va très vite en NBA.

« Ce n’est pas quelque chose qui va se régler en un claquement de doigts. On doit travailler sur ces problèmes pour retrouver cette confiance. C’est juste que ça ne se voit pas. Même si on aimerait penser qu’un tel va revenir et que tout va rentrer dans l’ordre… Non. Il faut travailler pour retrouver des résultats et des sentiments positifs, qui vont nous donner ce regain de confiance ».