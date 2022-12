Choc au sommet de la Betclic Élite entre Boulogne-Levallois et Cholet, respectivement 2e et 3e au classement. L’occasion pour Victor Wembanyama de briller devant le footballeur français Randal Kolo Muani, récent vice-champion du monde, et de se tester contre un gros morceau. Et ce test s’est d’abord avéré peu concluant, avant de prendre une folle tournure dans les dernières minutes.

Correctement muselé par les hommes de Laurent Vila pendant trois quarts-temps et demi (11 points, à 4/15 aux tirs), « Wemby » termine finalement cette partie avec 24 points, 8 rebonds et 2 contres au compteur. Le tout à un faible 8/21 aux tirs, mais à 4/8 à 3-pts (record en carrière) et 4/4 aux lancers-francs. Dans le sillage de leur intérieur, opposé à l’ancien NBAer Justin Patton (18 points, 5 rebonds), les Mets 92 l’emportent miraculeusement, ou presque, face à des Choletais séduisants collectivement (92-87).

« Miraculeusement », car Boulogne-Levallois a compté jusqu’à… 21 points de retard (59-80) dans le quatrième quart-temps et ce, plus précisément, à huit minutes de la fin ! Puis la lumière s’est complètement éteinte pour Cholet, incapable de proposer du jeu dans les derniers instants et aussi pétrifié qu’impuissant devant la réussite retrouvée des joueurs de Vincent Collet, en furie dans une ambiance de feu.

Bien sûr, cette demi-heure au cours de laquelle Tremont Waters (22 points, 7 passes, 4 interceptions) et Hugo Besson (14 points) ont tenu la baraque côté Francilien ne doit pas être négligée car, comme il y a deux semaines à Roanne ou la semaine dernière à Paris, Victor Wembanyama a galéré. Peinant à régler son tir, accéder à ses positions préférentielles, s’approcher du cercle ou jouer simple, pour ne pas parler de frustration envers les arbitres et/ou la défense adverse…

Mais, comme tout grand joueur qui se respecte, « Wemby » a renversé le match (quasiment) à lui seul dans le dernier acte, grâce à ses paniers décisifs à 3-pts et sa dissuasion défensive toute autant « clutch ». Suffisant pour rafler la victoire et revenir à hauteur de Monaco (11-3) en tête du classement, juste avant les fêtes.