CJ McCollum prend chaud face aux Spurs

La mission ne s’annonçait pas impossible pour New Orleans. Encore fallait-il assurer le coup face à l’avant-dernier de la conférence Est en l’absence de Zion Williamson et Brandon Ingram. Heureusement pour eux, les Pelicans possèdent en CJ McCollum un autre attaquant hors-pair qui a élevé son niveau de jeu pour assurer devant les Spurs.

Comme on pouvait s’y attendre, les Pelicans ont rapidement pris le dessus dans le but de plier le suspense au plus vite. Le premier quart-temps a ainsi été un modèle de domination avec un 12-2 d’entrée marqué par trois missiles à 3-points de CJ McCollum (12-2). Trey Murphy III a pris le relais avant de laisser la place au « Alvarado show », le meneur portoricain multipliant les coups d’éclat, au scoring, à la passe et dans son registre préféré, les ballons volés !

Au terme d’un premier acte à sens unique, les locaux menaient alors de 20 points, sans que les Spurs aient pu répondre (37-17). Les Spurs ont toutefois réussi à faire jeu égal lors des deux quart-temps suivants, en s’appuyant sur le trio Jones-Richardson-Sochan avant la pause (65-46), puis Jakob Poeltl et Devin Vassell sans oublier le tandem Johnson-Collins en fin de de troisième quart-temps (94-75).

Puis, au moment où l’on ne s’y attendait plus, San Antonio a attaqué le dernier acte par un 10-0 avec encore un Stanley Johnson au diapason et un 3-points bienvenu de Doug McDermott (94-85). Les Pelicans auraient pu flancher, mais CJ McCollum a encore sorti le grand jeu avec une séquence à 10 points, à savoir trois missiles à 3-points dont un avec la faute en prime ! De quoi repasser à +17 et voir venir avec sérénité (106-89), surtout que l’ancien blazer a été au rendez-vous pour enfoncer les Texans à la moindre tentative de retour.

Jose Alvarado de loin et Jaxson Hayes au dunk ont mis un point final à cette rencontre remportée 126-117 par New Orleans.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour les Pelicans. La série de quatre défaites qui est venue frapper New Orleans avait presque mis à mal le super début de saison réalisé par les hommes de Willie Green. L’enjeu de ce match était donc loin d’être anodin puisqu’il permet à la franchise de Louisiane de rattraper les deux leaders de la conférence Ouest, Denver et Memphis, avec 19 victoires.

– Le cœur des Spurs. Combien d’équipes auraient lâché à -20 après 12 minutes ? S’ils sont repartis du Smoothie King Center avec une nouvelle défaite, les Spurs ont montré du caractère en faisant jeu égal sur le troisième quart-temps et en remportant les deux autres ! Mieux, ils sont même revenus à -8 à quatre minutes de la fin, jusqu’au feu d’artifice de CJ McCollum.

TOPS/FLOPS

✅ CJ McCollum. Un match de séries pour lui puisqu’il aura débuté tambour battant avec trois missiles à 3-points et qu’il a remis le couvert dans le dernier acte avec une séquence à 10 points. Un repère constant sur lequel New Orleans a pu se reposer. Un match qui va lui faire beaucoup de bien, son meilleur de la saison…

✅ Jeremy Sochan. Difficile de trouver des points positifs concernant Jeremy Sochan depuis la reprise, au-delà d’une agressivité encore mal contenue et des pourcentages de réussite qui laissaient présager davantage d’habileté pour les teintures de cheveux que pour le tir. Il faut toutefois reconnaître qu’il s’est encore bien battu cette nuit, et qu’il a été récompensé par 23 points (dont 12 dans le deuxième quart-temps), 9 rebonds et 6 passes décisives. Clairement son meilleur match depuis le début de saison.

✅ La paire Jones-Murphy III. Parce que les deux joueurs de complément vont avoir un grand rôle dans la réussite ou non des Pelicans cette saison. Cette nuit, ils ont brillé dans leur rôle et ont permis aux locaux de diversifier leur menace offensive. 12 points pour Herb Jones, 15 pour Trey Murphy III mais un apport qui va bien au-delà des lignes de stats.

⛔️Devin Vassell. Deuxième meilleur marqueur des Spurs derrière Keldon Johsnon (blessé), l’arrière a été en difficulté avec son tir toute la soirée pour terminer à 4/13 dont 1/6 à 3-points. San Antonio n’a en plus pas pu compter sur son shooteur attitré, Doug McDermott, à 1/5 derrière l’arc pour sa part.

LA SUITE

New Orleans (19-12) : « back-to-back » pour les Pelicans qui se rendent à OKC ce soir (02h00).

San Antonio (10-21) : les Spurs aussi rejouent dès ce soir, du côté d’Orlando (01h00).