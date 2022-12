Quand Domantas Sabonis affole les compteurs

Il n’y a pas que Nikola Jokic qui aligne les stats monstrueuses ces derniers temps. À Sacramento, Domantas Sabonis a poursuivi son chantier cette nuit en sortant son deuxième triple-double de la saison avec 13 points, 21 rebonds et 12 passes décisives dans la victoire 134-120 face aux Lakers.

Depuis quatre matchs, sa ligne de stats est folle (21.3 points, 19.3 rebonds et 8.3 passes en moyenne). C’est en effet le premier joueur à cumuler 75 rebonds et 30 passes décisives en quatre matchs depuis Wes Unseld en 1970 !

« C’est surprenant. C’est plus facile quand on obtient des stops défensifs. Quand l’adversaire rate, ça fait plus de chances pour moi de prendre un rebond. Quand il score, je ne peux qu’aller chercher le ballon sous le cercle », a-t-il déclaré avant de s’exprimer sur son état de forme, peut-être le meilleur de sa carrière. « Oui je pense. Je suis juste là, à faire mon job. Les coachs me placent en bonne position et j’essaie d’en tirer profit, et l’équipe a fait du bon boulot cet été en mettant des shooteurs à mes côtés, donc ça me facilite la tâche ».

Une série historique

Quatre autres joueurs dans l’histoire ont réussi pareil exploit : Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Bill Russell et Maurice Stokes. Pour son coach, c’est une juste récompense au regard de son travail acharné.

« Il a flirté avec les triple-double toute la saison, donc c’est super qu’il en réussisse un aussi prononcé que ce soir », s’est réjoui Mike Brown. « Il s’est arraché au rebond, le gars joue juste tellement dur, et il n’y a aucun doute puisque ça se voit dans tout ce qu’il fait sur le terrain. Même s’il ne faisait pas ces stats, la dureté avec laquelle il joue est incroyable. C’est phénoménal pour nous ».

Domantas Sabonis en est par ailleurs à son neuvième double-double consécutif, pour un total de 22 cette saison. Personne ne fait mieux que lui, Nikola Jokic (21) étant juste derrière lui.

La double confrontation qui se profile entre Sacramento et Denver les 27 et 28 décembre vaudra le détour !