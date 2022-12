Les conseils de Damian Lillard à Shai Gilgeous-Alexander

Damian Lillard ne gardera pas un bon souvenir de son séjour annuel à OKC. Par deux fois, les Blazers ont eu la possibilité de s’imposer, et par deux fois, le Thunder a été plus « clutch ».

Après le « buzzer beater » de Shai Gilgeous-Alexander lundi soir, c’est Lu Dort qui s’est distingué avec un gros « stop » sur la dernière tentative de Damian Lillard.

Les jeunes du Thunder sont plus efficaces que prévu dans ce premier tiers de saison, et Damian Lillard conseille, à demi-mots, à Shai Gilgeous-Alexander d’aller au bout de son projet. Clairement, le Blazer se reconnaît dans la situation de son jeune adversaire.

« L’herbe n’est pas plus verte ailleurs » répète Damian Lillard. « On ne sait jamais à quoi ça va ressembler ailleurs ou comment l’autre équipe va vous considérer. Surtout quand on a eu des blessures comme lui. On ne sait jamais. Je lui dirai aussi qu’un grand nombre de personnes qui disent qu’il faut le laisser partir et ce genre de choses, n’auront pas à en subir les conséquences si ça ne marche pas. Ils n’auront jamais à se mettre à sa place. »

En clair, Shai Gilgeous-Alexander est dans une bonne situation, et il lui faut être patient.

« Il est en train de s’imposer » assure Damian Lillard, qui se rappelle de son cas personnel. « Je me souviens quand j’étais plus jeune et que je suis devenu le leader d’une équipe… Je constate qu’il est dans cette période. Il essaie de montrer ce qu’il peut faire – quasiment comme dans un bal des débutants. Il réalise une grande saison. Il joue avec confiance, et c’est plaisant à voir, sauf quand c’est contre nous… »