La paire Jericho Sims – Isaiah Hartenstein, symbole du pari payant de Tom Thibodeau

Le 9 décembre, alors que les Knicks remportaient facilement leur match sur le parquet des Hornets pour engranger une troisième victoire de suite, Obi Toppin quittait la rotation des Knicks.

Victime d’une fracture du fibula droit, l’ailier-fort de 24 ans était annoncé absent pendant deux à trois semaines. Laissant alors une interrogation planer dans l’esprit des fans de la franchise de « Big Apple » : quelle solution de repli pour remplacer les minutes de l’ancien de Dayton jusqu’à la fin du mois (17 minutes) ?

RJ Barrett, comme Tom Thibodeau le laissait entendre ? Les retours par défaut de Cam Reddish ou d’Evan Fournier dans la rotation ? La solution semblait en tout cas être de bricoler en décalant provisoirement un extérieur sur le poste 4.

Ce qui était en revanche moins prévisible, c’était que le coach des Knicks choisisse de remplacer les minutes de la doublure de Julius Randle sur le poste d’ailier-fort par… un pivot.

Car depuis cinq matchs, soit la durée de l’absence d’Obi Toppin, la rotation intérieure des Knicks en sortie de banc consiste effectivement en une association de deux pivots purs : Jericho Sims et Isaiah Hartenstein.

Dans la rotation de « Thibs » raccourcie à neuf joueurs depuis maintenant deux semaines, les deux pivots sont accompagnés par deux meneurs, Immanuel Quickley et Miles McBride, dans la « second unit ». Un quatuor très performant défensivement, les deux meneurs étant des bons défenseurs sur l’homme, et les deux pivots s’avérant être une paire redoutable dans ce domaine, dans leur moitié de terrain.

Ce n’est pas d’ailleurs un hasard si les Knicks, collectivement, affichent la meilleure évaluation défensive de la ligue sur la durée de leur série en cours de huit victoires consécutives, insufflée par ce changement de rotation.

« J’aime leur association » déclarait d’ailleurs à ce sujet le technicien des Knicks, qui semble enfin avoir trouvé la formule gagnante. « Elle nous donne un avantage au rebond, et un avantage de taille. Et on peut être plus physique que l’adversaire. »

Un accélérateur de particules pour l’attaque

Mais plus encore que le volume défensif que cette paire improbable apporte (35 rebonds défensifs captés en moyenne par les Knicks depuis la mise en place de leur association, sur les cinq derniers matchs), c’est leur impact sur l’attaque qui fait la différence dernièrement pour les Knicks.

Les chiffres vont effectivement dans ce sens : sur les cinq derniers matchs de New York, tous joués (et évidemment gagnés) sans Obi Toppin et donc avec cette raquette « tall-ball » en sortie de banc, les Knicks ont gagné à chaque fois la bataille du rebond offensif, avec une moyenne de 14.6 prises par match, et un différentiel de +8.2 dans le domaine en comparaison à leurs adversaires. Dépassant à quatre reprises sur ces cinq matchs la barre des 45% de réussite aux tirs.

Autrement dit, il y a dernièrement un effet papillon extrêmement positif pour les Knicks, quand Jericho Sims et Isaiah Hartenstein sont ensemble sur le terrain, en relais de Mitchell Robinson : plus ils sont alignés ensemble, plus ils captent de rebonds offensifs et plus l’attaque de New York s’en retrouve bonifiée.

« Je pense que [Mitchell Robinson], Jericho [Sims] et moi sommes probablement les meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue à l’heure actuelle » avançait même Isaiah Hartenstein. « On se complète mutuellement, c’est très bien. »

Tellement bien qu’on en vient à se demander si Obi Toppin, à son retour de blessure, pourra bousculer cette nouvelle rotation qui fait des ravages aux quatre coins de la ligue, depuis maintenant huit matchs…