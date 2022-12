En mettant fin à leur série noire, les Wizards ont la sensation d’avoir gagné un match de playoffs

Au lendemain des Hornets, vainqueurs de Sacramento, et lors d’un déplacement à Phoenix, les Wizards ont eux aussi enfin réussi à mettre un terme à leur série noire. Il était temps puisque les joueurs de Washington restaient sur dix revers de suite !

Alors que Deandre Ayton s’embrouillait avec Mikal Bridges et Monty Williams, Bradley Beal inscrivait 16 points dans le dernier quart-temps et les Wizards passaient un 15-0 pour l’emporter. Une victoire sous forme de soulagement.

« C’est comme si on avait gagné un match de playoffs », compare Beal pour le Washington Post. « Il y a beaucoup d’optimiste, tout le monde est de bonne humeur. C’est comme si on avait retiré un poids de nos épaules. Voilà, c’est fait et on peut continuer d’avancer. Mais ça ne sera pas facile pour autant. »

La franchise de la capitale n’avait plus gagné à l’extérieur depuis le 7 novembre et le mois de décembre, jusque là sans victoire, commençait à être bien long… Le succès en poche, maintenant, il va falloir confirmer.

« Je sais que tout le monde dans le vestiaire est heureux », confirme Wes Unseld Jr. « C’est un pas en avant important pour nous. On va pouvoir construire là-dessus. Quand on joue avec urgence, avec ce niveau d’intensité physique, qu’on ne perd pas le ballon, ce qui a été un de nos problèmes, alors on se donne une chance de l’emporter. On a limité les erreurs qu’on faisait ces derniers matches. »



Mais elles ont encore été parfois présentes, à quelques moments ici ou là, d’après Kyle Kuzma, auteur de 29 points dans cette victoire.

« On a encore des absences dans la rencontre, notamment en fin de match », reconnait l’ancien des Lakers. « On a mis dedans et ça ne fait pas de mal. Mais c’est toujours la même histoire : on a mis des tirs, c’est très bien, mais on doit réduire au minimum nos absences mentales. »