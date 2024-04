Une victoire qui fait du bien aux Hornets

Alors que les Wizards sont sur dix défaites consécutives actuellement et qu’ils attendent toujours une victoire, les Hornets, eux, ont enfin pu respirer lors de leur déplacement à Sacramento.

Charlotte a arraché un succès dans les dernières minutes, avec notamment 16 points de LaMelo Ball en dernier quart-temps. Une victoire qui vient briser une longue série noire de huit revers de suite.

« Avoir cette victoire, ça fait du bien », lance LaMelo Ball pour le Charlotte Observer. « C’est clairement une victoire importante. Un succès peut se transformer en deux, puis en trois. Donc obtenir cette première victoire est plaisant. »

On peut l’imaginer parce que les Hornets n’avaient plus gagné depuis presque trois semaines (le 2 décembre) et la dernière victoire à l’extérieur datait du 14 novembre !

« On peut dire que les gars étaient heureux dans le vestiaire, c’est agréable de gagner ainsi », poursuit Steve Clifford. « C’est-à-dire de gagner à l’extérieur contre une bonne équipe, en remportant le dernier quart-temps. On a été décisif, on a fait de bonnes actions en défense. Gagner pour de bonnes raisons, ça aide toujours. »

Surtout que, en plus des défaites qui s’accumulaient, l’ambiance était morose après la défaite contre les Nuggets. Car les Hornets venaient de perdre Terry Rozier, touché à la hanche en première mi-temps et qui n’a pas joué contre les Kings.

Un demi-match avec le groupe au complet…

Une blessure de plus dans la longue liste de celles qui ont émaillé la saison de la franchise, car dès qu’un joueur sort de l’infirmerie, un autre y rentre. La preuve : ce match à Denver était le premier de la saison où Steve Clifford avait son groupe au complet (en dehors du cas Miles Bridges). Pour quelques minutes seulement donc…

« J’ai parlé aux joueurs parce que quand Rozier s’est blessé, à la pause, c’est une des premières fois que j’ai vu le banc et les joueurs être touchés », raconte le coach. « J’en ai parlé au staff et aux joueurs. Ça fait partie de la ligue et il faut être capable d’affronter ça. Les retours de LaMelo Ball et Gordon Hayward nous rendent plus forts. Ils doivent retrouver le rythme, mais ça change beaucoup de choses pour nous. »

Avec huit victoires seulement depuis le début de saison et une 14e place dans la conférence Est, les Hornets peuvent-ils encore sauver leur exercice 2022/2023 ? C’est mal embarqué, mais si les blessures épargnent l’équipe, c’est possible selon Steve Clifford.

« Il y a une chose qu’on ne peut pas faire, c’est mentir aux joueurs NBA », annonce l’entraîneur. « Ils savent où ils en sont. On peut leur dire les choses de manière honnête et transparente. Si on regarde, on a joué beaucoup de matches sans certains joueurs. On ne va pas gagner tous les matches serrés, mais nos efforts ont été bons. On doit encore s’améliorer. »