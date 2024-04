Nouvel accrochage entre Deandre Ayton et Monty Williams

Ce n’est toujours pas l’amour fou entre Monty Williams et Deandre Ayton. La fin de match contre Washington le prouve à nouveau. Les deux hommes ont eu un accrochage sur le banc, pendant un temps-mort.

Pour comprendre ce moment, il faut revenir quelques instants en arrière, quand Deandre Ayton aurait oublié de poser un écran pour Mikal Bridges. L’action se poursuit et Chris Paul sert finalement Torrey Craig qui est contré.

Dans la foulée, les Wizards attaquent et le pivot fait faute. Mikal Bridges profite des lancers-francs pour parler avec son coéquipier et sans doute lui reprocher son oubli (peut-être même deux oublis car une action avant, Mikal Bridges avait aussi fait un geste d’humeur après un écran de Deandre Ayton sur Chris Paul). Une discussion qui amuse notamment Bradley Beal, qui chambre ses adversaires.

.@DuaneRankin and I watched this back, and on the Suns’ offensive possession before this, it looked like Ayton didn’t set a screen for Bridges when he was supposed to. Bridges was pointing at the other end just before this clip. DA referred to messing up on a play postgame. https://t.co/ciJ20L5inO

— Kellan Olson (@KellanOlson) December 21, 2022