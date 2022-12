Dirk Nowitzki a toujours du mal à réaliser qu’il va inaugurer sa propre statue

Bien qu’ils se soient multipliés depuis sa retraite, Dirk Nowitzki a toujours un peu de mal avec les hommages. Depuis la fin de sa carrière, il y a eu une rue dévoilée à son nom à Dallas, puis son numéro 41 a été retiré par les Mavs, et enfin son numéro 41 l’a également été par la sélection allemande.

Mais tous ces événements ne sont rien à côté de ce qui l’attend ce 25 décembre puisque c’est une immense statue à son effigie qui va être inaugurée en marge du « Christmas NBA Game » entre Dallas et les Lakers.

La statue le montrera en train d’exécuter son fameux step-back sur un pied. « C’était super surréaliste, et un peu embarrassant pour moi », a-t-il avoué au sujet de l’annonce de cette nouvelle distinction par Mark Cuban.

Une légende pour les Mavericks et un modèle pour la NBA

Avant cela, il sera aujourd’hui nommé parmi les candidats à une intronisation au Hall of Fame en 2023 pour l’ensemble de son œuvre, et notamment pour avoir contribué à ouvrir la NBA à l’internationale.

Vingt-cinq ans après sa Draft, la ligue a énormément évolué en ce sens puisqu’on trouve aujourd’hui un Camerounais, un Slovène, un Canadien et un Grec parmi les quatre meilleurs marqueurs de la ligue ! De 2004 à 2017, un seul « non-américain » a pourtant réussi à intégrer le Top 5 : lui.

« C’est super amusant à regarder », a-t-il ajouté au sujet de cette NBA mondialisée. « Et en cours de route, si j’ai inspiré quelqu’un à prendre un ballon de basket ou si j’ai motivé un gars à travailler plus fort ou à rêver de NBA, bien sûr, c’est une leçon d’humilité pour moi, une super leçon. Ça me rend fier, c’est sûr ».

Alors que la cérémonie d’inauguration, Dirk Nowitzki commence tout juste à réaliser la portée de l’honneur que lui offre sa franchise de cœur.

« Ça va être là pour toujours. Je pense que c’est ce qui est le plus incroyable, que cette statue restera là et que mes enfants grandiront avec elle. C’est ce qui est vraiment époustouflant et exceptionnel à ce sujet, que cette statue est vraiment pour l’éternité et sera là longtemps, longtemps après que je sois parti ».