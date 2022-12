Tobias Harris sauve les Sixers face aux Raptors

Il s’en est fallu de peu pour que les Raptors mettent fin à leur série de défaites. C’est finalement Philadelphie qui a décroché sa cinquième victoire de suite pendant que Toronto en est maintenant à six revers consécutifs.

Encore une fois, les hommes de Nick Nurse ont de quoi nourrir des regrets. Après une première mi-temps plutôt timide, au cours de laquelle les Sixers ont dominé leur sujet (57-46), les Raptors ont trouvé les ressources pour revenir dans le coup malgré la fatigue due à la défaite de la veille face à Golden State.

Il y a d’abord eu un 8-0 avec un 2+1 de Pascal Siakam et un 3-points de Fred VanVleet pour rapprocher Toronto (72-67). Puis c’est un 11-0 qui a ravivé les espoirs des Raptors pour terminer la période, avec là encore deux missiles à 3-points d’un Pascal Siakam inspiré pour remettre les deux formations à égalité à douze minutes du terme (78-78).

C’est à ce moment que les Canadiens ont raté leur chance puisque sans Embiid, mis au repos sur le banc, Philly s’est mis à déjouer en attaque, tandis que Toronto était euphorique, à l’image des paniers derrière l’arc de Chris Boucher et Juancho Hernangomez pour reléguer les locaux à -7 (79-86). C’est finalement à trois minutes de la fin que les Sixers ont retrouvé le fil, grâce à deux missiles à 3-points depuis le corner de Tobias Harris et De’Anthony Melton (95-96).

Deux lancers d’Embiid et un lay-up en transition de James Harden ont fini par remettre Philadelphie en tête (99-96), mais c’était sans compter sur Pascal Siakam et son lay-up « à la Victor », après être parti de la ligne à 3-points, pour finalement envoyer tout le monde en prolongation (99-99).

A l’issue de cinq minutes supplémentaires sous haute tension, c’est finalement Tobias Harris qui a sauvé les siens d’un tir à 3-points dans le corner (104-101). L’ailier en a mis un deuxième dans la foulée, finalement refusé pour une faute offensive de PJ Tucker, mais Philly a gardé le cap jusqu’au bout pour s’imposer 104-101 après une ultime tentative ratée de Pascal Siakam.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’animation cata des Sixers. Etre fan des Sixers ne doit pas être facile tous les jours ! Comment peut-on ainsi passer d’une belle maîtrise en première mi-temps à un tel néant en termes d’animation et d’exécution en attaque ? Entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième (soit durant le temps de repos de Joel Embiid), Philly a tout simplement semblé amorphe, sans idées, à multiplier les possessions stériles et les mauvais choix. Même après, il s’en est fallu de trois miracles à 3-points dans le corner et une défense solide afin de générer un peu de jeu rapide pour que les locaux s’en sortent, mais que ce fut laborieux !

– Un duel vert-jaune-rouge. Les rencontres entre Philadelphie et Toronto mettent le basket camerounais à l’honneur avec Joel Embiid d’un côté et Pascal Siakam de l’autre. Les deux protagonistes ont été les deux bonhommes de la rencontre, avec un Joel Embiid dominateur et important dans son rôle de dissuasion en défense sur la fin. Pascal Siakam a quant à lui été exceptionnel 38 points, 15 rebonds et 6 passes décisives, soit sa meilleure prestation de la saison.

TOPS/FLOPS

✅ Tobias Harris. Si James Harden et Joel Embiid restent les deux principales armes offensives de Philly en l’absence de Tyrese Maxey, Doc Rivers se doit d’avoir des « role players » performants à leurs côtés pour assurer et maintenir un certain équilibre. Le 5/7 à 3-points et les 21 points de « Tobi » ont donc été précieux dans ce match pour permettre aux Sixers de l’emporter.

✅ Pascal Siakam. Le capitaine des Raptors a été dans tous les bons coups, il n’a manqué que son dernier tir à 3-points en prolongation qui n’a pas été loin de trouver la cible. On retiendra notamment ses 16 points inscrits en troisième quart-temps et ce final où il a presque porté son équipe sur ses épaules à lui seul.

⛔️ Fred VanVleet. Le meneur est retombé dans ses travers, terminant avec un petit 3/15 au tir dont 2/11 à 3-points. Voilà qui doit être rageant quand ton équipe perd d’aussi peu, comme récemment contre les Nets et les Kings, matches où il avait scoré 39 points à chaque fois…

⛔️ De’Anthony Melton. L’ombre de lui-même sur ce match avec notamment 8 points inscrits en 14 tirs tentés. Il sauve son match en inscrivant le 3-points qui ramène les siens à -1 dans le « money-time », mais plutôt décevant dans l’ensemble.

LA SUITE

Philadelphie (17-12) : les Sixers vont à présent préparer la venue de Detroit, ce mercredi (01h00).

Toronto (13-18) : les Raptors ont rendez-vous au Madison Square Garden ce mercredi pour défier les Knicks (01h30).