Davantage impliqué en attaque, Mikal Bridges ne veut pas oublier de défendre

Avec 16.2 points de moyenne, Mikal Bridges réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière sur le plan offensif. Mais c’est bien en défense qu’il est le plus efficace et précieux pour Phoenix.

Cette présence offensive plus importante a-t-elle une influence négative sur ses performances de l’autre côté du terrain ?

« Je dois faire mieux. Je ne pense pas être au niveau que je souhaite », répond l’ailier des Suns pour le site de la NBA. « On est encore tôt dans la saison, mais je dois éliminer les absences. J’en ai eu beaucoup sur backdoor. On me demande de marquer davantage, mais je dois rester concentré en défense. Je dois être plus agressif et physique. »

Bridges avait mis la barre très haute puisque la saison passée, il avait terminé deuxième des votes pour le trophée de meilleur défenseur, derrière Marcus Smart. Visiblement, il ne semble pas déterminé à prendre sa revanche cette année.

« Les récompenses individuelles ne comptent pas tant que ça. Je connais beaucoup de joueurs qui ont gagné de telles récompenses, mais ils veulent davantage remporter des matches. C’est le plus important. Après, c’était génial d’être dans la course la saison dernière. Je ne pouvais rêver mieux. Marcus Smart l’a gagné et c’est mérité. Pour moi, c’était déjà une chance que mon nom soit cité. »

Face à quels adversaires a-t-il le plus de mal à faire son travail ?

« Les stars sont tellement créatives et compliquées à arrêter. Il faut leur rendre la vie difficile, être agressif sans faire de fautes. Elles sont expertes pour obtenir des coups de sifflets, donc ce n’est pas chose facile. Chaque année, Luka Doncic est dur à jouer, il progresse. Damian Lillard, Stephen Curry, Paul George, Kawhi Leonard quand il est en bonne santé. Ils sont tous très durs à jouer, ils ont beaucoup de qualités. J’ai donné quelques noms mais il y en a tellement d’autres. »