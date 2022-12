Le Heat a perdu son identité

Quand on regarde le Heat jouer depuis le début de la saison, on a du mal à croire que cette équipe était à un tir extérieur de Jimmy Butler de rejoindre les Warriors en Finals, au printemps dernier.

Car après le premier quart de cet exercice 2022/23, cette version actuelle du Heat, qui pointe à 12 victoires pour 15 défaites et une petite 10e place de la conférence Est, est en effet bien loin d’atteindre le niveau de la version de la saison passée. Pourtant, le groupe a été largement reconduit, avec pas moins de 13 jours déjà présents l’an dernier.

Et si les quelques premiers matchs n’étaient pas porteurs de grands enseignements, un échantillon de 27 matchs, après bientôt deux mois écoulés dans la saison, l’est. Et le constat est plutôt clair : le Heat rame depuis le début de la saison. À l’image de ses deux récentes défaites de la semaine écoulée, contre les Pistons et les Spurs, respectivement 30e et 27e de la ligue au bilan…

« Les turbulences, ça fait partie du quotidien dans cette ligue » relativise pourtant Erik Spoelstra, sans occulter pour autant la réalité de la situation actuelle de son groupe. « J’espère que cette frustration nous guidera vers un meilleur niveau. Car nous devons assurément atteindre un meilleur niveau, collectivement. C’est en tout cas ce que j’espère. La frustration, la douleur, la colère, peu importe le mot que vous préférez employer, j’espère que ce sentiment nous motivera à atteindre un meilleur niveau. »

Une équipe qui navigue à vue

Ce sentiment que le coach du Heat tente de qualifier peut en tout cas être résumé ainsi : +20. Soit l’écart qui séparait le Heat des Pistons mardi dernier, au buzzer final : 116-96 en faveur de l’escouade du Michigan !

Assurément le point le plus bas de la saison des joueurs de Miami, transpercés en défense par une équipe qui figure pourtant, à l’heure d’écrire ces lignes, parmi les six plus mauvaises de la ligue à l’évaluation offensive, et eux-mêmes terriblement inefficaces en attaque, alors que les Pistons pointent à la 29e place à l’évaluation défensive. Et si une belle victoire contre les Clippers a ensuite fait passer la pilule, les mêmes maux sont aussitôt réapparus dès le match suivant, contre San Antonio. Des Spurs qui ont planté 115 points sur la défense de Miami, alors que leur attaque est la deuxième moins efficace de la ligue sur l’ensemble de la saison (108.4 points marqués sur 100 possessions)…

En somme, le Heat est en pleine crise d’identité, et a perdu ses repères des deux côtés du terrain, en comparaison à la saison passée quand le club pointait à la 10e place de la ligue à l’évaluation offensive, et à la 5e place pour l’évaluation défensive.

« Dès qu’on s’éloigne de notre identité, c’est vilain »

« On doit se serrer les coudes. » expliquait alors ce weekend Tyler Herro, dont l’entrée dans le cinq majeur a logiquement affaibli la production du banc, passée de la première place de la ligue aux points marqués la saison dernière (40.5 par match), à la 29e place cette saison (26.1). « À ce moment de la saison, au regard de notre situation, il serait facile de tomber dans la critique entre nous. Mais si on traverse ces moments à l’unisson, nous irons dans la bonne direction. »

Pour Jimmy Butler, pas question de céder à la panique, même si l’ailier refuse aussi de se voiler la face.

« Je ne devrais pas dire que je ne suis pas inquiet. Ce n’est pas la bonne terminologie je pense, qui définit notre situation. Je veux dire, on a montré, par moments, quelle était notre identité. Mais dès qu’on s’en éloigne, c’est vilain. » conclut-il ainsi. « Au final, on doit simplement se regarder dans la glace, et reconnaitre que chacun d’entre nous doit mieux jouer. »