La Air Jordan 5 « Bel-Air » est de retour ! Dix ans après la sortie d’un modèle similaire, la marque au « Jumpman » va à nouveau mettre la série « The Fresh Prince of Bel-Air » à l’honneur avec une AJ5 reprenant les couleurs du log de la série, en bleu, rose et vert fluo désormais appelé « Volt ».

La tige est recouverte de bleu foncé, le haut du col en rose tandis que les lacets, les accroches des lacets et la languette apparaissent en noir. Les touches de « Volt » sont présentes sur les logos « Jumpman » sur la languette et le talon, ainsi que sur la semelle, également dotée d’une note de rose.

Pas de date de sortie de prévue pour l’heure même si on peut envisager courant 2023.

