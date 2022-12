Stop ou encore pour De’Aaron Fox ?

« Parfois, il faut savoir protéger les joueurs d’eux-mêmes ». Mike Brown a résumé en une phrase la situation que traverse actuellement De’Aaron Fox, blessé au pied (et au pouce), mais pas suffisamment selon le meneur pour effectuer un arrêt aux stands. « J’ai bien joué quand j’avais mal, donc ça ira », avait-il même confié après son match compliqué face aux Bucks.

Finalement, De’Aaron Fox a été ramené à la raison vendredi soir en ne prenant pas part à la victoire renversante des siens face à Cleveland.

« Il a été un peu secoué. Il a eu des problèmes avec son pied et d’autres choses, donc j’ai pensé qu’il serait mieux de le laisser sur le banc et de le laisser récupérer son corps pour qu’il soit prêt à poursuivre ce long road-trip », a déclaré Mike Brown.

La tentation du MSG…

Le fait d’avoir aggravé sa blessure au pouce a finalement eu raison de la bonne volonté de De’Aaron Fox de ne pas abandonner son équipe au cours de ce « road-trip » de six matchs.

« Ce n’est pas lui qui a dit qu’il ne pouvait pas y aller. Parce que si ça dépendait à 100% de lui, il aurait probablement continué, comme il l’a déjà fait. Il s’est encore fait mal il y a quelques matchs, donc c’était une décision commune », a ajouté coach Brown.

Le résultat acquis à Cleveland a finalement conforté le staff (et le joueur) dans leur choix. D’un côté, les Kings sont moins « dans l’urgence » que les saisons précédentes, de l’autre, le meneur ne veut certainement pas voir ce beau début de saison être mis à mal pour une blessure « mineure ».

A l’approche d’un match toujours particulier dans la saison, sur le parquet des Knicks, au Madison Square Garden ce dimanche, le joueur devrait à nouveau être testé. Quoi qu’il en résulte, son coach Mike Brown ne lui met pas la pression.

« Il reste encore beaucoup de matchs et il faut parfois protéger un joueur, surtout s’il est compétitif et veut être sur le terrain avec ses coéquipiers. Donc nous prenons la situation au jour le jour. Ce n’est pas une chose que j’ai envisagée en vue de l’avenir, il n’y a pas date précise de fixée pour son retour. Nous verrons comment il se sent, et si je sens qu’il doit continuer à se reposer, nous le laisserons sur le banc. »