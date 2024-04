Les pépins physiques s’accumulent pour De’Aaron Fox

Pierre angulaire du succès de Sacramento cette saison, De’Aaron Fox donne de sa personne depuis un mois, en jouant malgré les les blessues. Le joueur a confié devoir composer avec une blessure au pied depuis un mois, l’IRM ayant révélé une contusion au niveau du pied droit.

« Ça fait un moment que j’ai mal. Depuis Orlando en fait (le 4 novembre dernier) », a-t-il révélé au Sacramento Bee, assurant que la blessure le gênait encore « beaucoup ».

Pour ne rien arranger, d’autres pépins sont venus compliquer son quotidien, entre une blessure mineure au pouce et une maladie dont il continue de se remettre.

« Je n’ai plus vraiment mal à la poitrine comme avant », a-t-il ajouté avant d’écarter la perspective de passer quelques matchs sur la touche pour se rétablir. « J’ai bien joué quand j’avais mal, donc ça ira ».

Moins efficace depuis deux semaines

De’Aaron Fox a en effet connu quelques soirées fastes avec trois matchs à plus de 30 points et plus de 20 points et 5 passes décisives en moyenne sur le dernier mois de compétition. Mais la courbe commence à fléchir puisqu’il ne shoote plus qu’à 38.2% de réussite au tir, 28.6% à 3-points depuis sept matchs.

Le meneur a ainsi été limité à 15 points, 2 rebonds et 2 passes dans une défaite contre les Bucks mercredi au Fiserv Forum. Avec un piètre 5/16 au tir dont 1/6 à 3-points. Ce qui pourrait aussi changer la donne, c’est que sa blessure au pouce s’est aggravée lors de ce match. De’Aaron Fox parviendra-t-il à serrer les dents ? C’est en tout cas ce qu’espère Mike Brown, bien conscient de l’apport de son meneur de jeu malgré ses pépins physiques.

« Il a été très bon pour nous ces trois derniers matchs en donnant le ton sur le plan défensif, notamment. Il peut scorer. Je ne m’inquiète pas de le voir marquer des paniers. Je veux juste qu’il continue à donner le ton dès le début du match sur le plan défensif », a ainsi glissé le coach des Kings.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.6 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 69 36 46.4 36.7 73.7 1.0 3.6 4.6 5.7 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 Total 464 33 47.1 33.3 73.6 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.