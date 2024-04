Avec le retour de TJ Warren, le banc des Nets prend une dimension supplémentaire

Les bonnes nouvelles s’accumulent depuis le départ de Steve Nash de Brooklyn. Car TJ Warren a enfin fait son retour suite à une blessure au pied gauche qui lui a coûté près de deux ans d’absence.

Sous les ordres de Jacque Vaughn, les Nets en sont désormais à 13 victoires en 20 matchs, la dernière en date la nuit dernière face à Atlanta (120-116), une rencontre qui a également vu le retour au jeu de Ben Simmons.

Pour son quatrième match depuis son retour sur les parquets NBA, TJ Warren a de son côté sorti sa meilleure prestation avec 14 points à 6/8 au tir, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Son apport donne ainsi un nouveau relief au banc des Nets et une arme de plus à son nouveau coach.

« Quelles que soient les rotations, que quelqu’un entre ou sorte, on arrive à un moment où chacun doit juste jouer son rôle dans le but de nous aider à gagner. Et TJ est toujours là-dedans », a glissé le coach.

Objectif ? Être prêt pour les playoffs

Pour Kevin Durant aussi, le fait de bénéficier d’un tel profil est une très bonne nouvelle pour Brooklyn.

« Il retrouve ses jambes, c’est un joueur efficace. 14 points en sortie de banc, il arrive à se frayer des chemins jusqu’au cercle, à couper, il arrive à bien se positionner en attaque. Et en défense aussi, il arrive à couper les lignes de passe, générer des pertes de balle. Il avait l’air en forme ce soir », a déclaré KD. « Il va s’améliorer au fur et à mesure, quand il sera plus à l’aise et qu’il retrouvera du rythme. C’est un processus, mais son 6/8 au tir en sortie de banc, tout ça en donnant l’impression qu’il n’a pas transpiré du tout, ça montre à quel point il est talentueux ».

Rien ne presse en effet pour TJ Warren, qui doit encore remonter en gamme et accumuler les bonnes prestations de ce genre afin de redevenir progressivement le joueur qu’il était à Indiana. L’ailier n’a pas trop la pression puisque Jacque Vaughn lui a fixé le printemps à venir comme principale échéance.

« Il n’a pas besoin de revenir à fond aujourd’hui, la semaine prochaine, celle d’après, pour janvier ou février. On veut qu’il soit prêt pour les playoffs », a conclu le coach des Nets.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.