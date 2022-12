Le MVP de la nuit | Le show Zion Williamson torpille et agace les Suns

Qui peut arrêter Zion Williamson lorsqu’il est lancé vers le cercle ? Pas les Suns, qui ont subi la loi de l’ailier fort des Pelicans, auteur de 35 points à 13/17 au tir, plus 7 rebonds et 4 passes décisives.

De quoi permettre à La Nouvelle-Orléans de se venger des derniers playoffs, quand Phoenix avait éliminé les joueurs de Louisiane, alors privé de leur musculeux intérieur. De quoi aussi créer une fin de match houleuse, Zion Williamson s’étant permis de faire le show avec un dunk en contre-attaque qui n’a pas plus du tout à Phoenix.

« Le match était en quelque sort terminé et ils ont continué de jouer » s’agaçait ainsi Cameron Payne. « Ce n’était pas très fair-play. On n’aime pas ça. On joue comme il faut et je pense qu’ils devraient en faire de même, mais ce n’est pas ce qu’ils ont fait. Donc on ne le prend pas bien. »

Surtout que Jose Alvarado est visiblement venu provoquer Chris Paul, échauffant les esprits. Willie Green, pourtant ancien assistant de Monty Williams, a ainsi eu des mots avec Kevin Young, alors que les deux hommes étaient dans le même staff il y a peu, quand Jock Landale et Naji Marshall s’invectivaient également…

Finalement, les choses se sont tout de même calmées, et Zion Williamson a reconnu la provocation.

« Ça ne me ressemblait pas » a d’ailleurs expliqué l’ailier fort. « Mais il faut comprendre, même si tout le monde ne le fera pas. Ils ont envoyé mes coéquipiers en vacances la saison dernière. Mais ça ne me ressemble pas. S’ils avaient fait la même chose, je n’aurais pas eu de problème avec ça. »

On peut donc voir ce moulin à vent comme une petite vengeance par rapport aux derniers playoffs. En attendant, les équipes se retrouvent dès dimanche… toujours à La Nouvelle-Orléans !