Anthony Lamb accusé de viol lors de ses années en NCAA

Trois femmes viennent de déposer plainte contre l’université du Vermont. Pourquoi ? Car elles expliquent y avoir été agressées sexuellement lors de leurs études, reprochant à la faculté son « indifférence délibérée à l’égard du harcèlement entre étudiants, des agressions sexuelles et de la consommation de drogue, qui a créé un environnement discriminatoire et sexuellement hostile, dans lequel les étudiantes étaient exposées à un risque accru d’agression sexuelle et, une fois agressées, ne disposaient d’aucune voie de recours valable. »

Les trois plaignantes assurent ainsi que l’université a protégé les fraternités et les équipes sportives du campus à chaque fois que des faits d’agression sexuelle ont été signalés.

L’une des trois jeunes femmes accuse ainsi Anthony Lamb, son petit ami de l’époque, de l’avoir violée en septembre 2019. Le basketteur n’est toutefois pas visé par la plainte, qui se concentre sur la réponse des dirigeants de l’université du Vermont, qui ont encouragé la jeune femme à négocier un accord pour sceller l’affaire.

Cet « accord à l’amiable » aurait ainsi eu pour but, pour la fac, de limiter les conséquences pour la star de son équipe de basket, qui a dû, en vertu de cet accord, éviter de contacter son ancienne petite amie, de se rendre au gymnase lors des heures où elle s’y entraînait, l’obligeant également à suivre un « programme pour une identité masculine saine » et à zapper quelques évènements sportifs isolés, où pouvait se trouver la jeune femme.

Ayant désormais intégré la rotation de Steve Kerr, Anthony Lamb dément formellement l’accusation.

« Les allégations émises contre moi en 2019 qui ont récemment refait surface sont totalement fausses », a-t-il ainsi répondu dans un communiqué. « J’ai toujours été entièrement coopératif concernant l’incident présumé, et j’ai accueilli favorablement toute enquête à ce sujet. En termes simples, je n’ai jamais commis d’agression sexuelle. »

Du côté de Golden State, on explique avoir enquêté au moment de la signature de l’ailier, en rappelant que ce dernier n’est pas directement visé par la plainte.

« Anthony ne fait pas partie des accusés dans cette nouvelle plainte et, à notre connaissance, il n’a jamais été accusé d’un quelconque acte répréhensible dans un cadre juridique », a ainsi déclaré la franchise, en réponse à The Athletic. « Avant de faire signer Anthony en septembre, nous avons fait preuve de diligence auprès de la NBA et de ses équipes précédentes, comme nous le faisons avec tous les joueurs. Si de nouvelles informations sont révélées, nous les évaluerons évidemment, pour agir en conséquence.