Pour son second triple-double de la saison, Ja Morant a marqué l’histoire de la franchise de Memphis. Ce ne sont pas ses chiffres qui lui ont permis cela puisqu’il a réalisé une prestation à 26 points, 13 rebonds et 11 passes.

Non, c’est son total de triple-double. C’est en effet le sixième de sa carrière et aucun joueur des Grizzlies n’a jamais fait mieux. L’ancien propriétaire du record, Marc Gasol, était resté bloqué à cinq, entre 2008 et 2019.

« C’est un énorme honneur », déclare le meneur de jeu des Grizzlies pour ESPN. « Il y a un paquet de grands joueurs qui ont joué ici. C’est dingue. C’est quelque chose qui se mérite. C’est mon nom qui est mis en avant, mais sans mes coéquipiers, ça n’aurait pas été possible. »

Le All-Star n’a que 23 ans et comme il est sous contrat avec la franchise jusqu’en 2028, il va pouvoir mettre la barre encore plus haute dans les années à venir.

« Quand il est sorti, je lui ai dit de continuer ainsi, que plein d’autres allaient suivre », raconte Taylor Jenkins pour le Commercial Appeal. « Je suis vraiment fier de lui. Le triple-double, c’est individuel et collectif, c’est le joueur et ses coéquipiers. Il donne tout pour l’équipe, il est humble et j’en suis fier. Ce n’est que le début d’une grande carrière. »

Après avoir été tranchant en première période face à Oklahoma City, en jouant la transition après avoir pris des rebonds, Ja Morant va se mettre en mode passeur pendant la seconde. Sur les six derniers matches, il en a terminé quatre avec plus de 10 passes décisives à son compteur.

« J’ai l’impression de le dire depuis ma Draft : j’aime faire des passes », rappelle-t-il. « Quand on fait des passes, tout le monde est content et chacun joue avec confiance. On voit une équipe qui évolue avec joie, et c’est contagieux. »