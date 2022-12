Quentin Grimes a enfin lancé sa saison

Son entrée dans le cinq majeur sur le poste 2 est désormais aussi définitive que la sortie d’Evan Fournier, et ce n’est pas sa performance de la nuit dernière contre les Hawks qui va convaincre Tom Thibodeau du contraire.

Quentin Grimes, après des galères marquées par des pépins physiques en début de saison, a effectivement signé son match référence dans la victoire des Knicks au Madison Square Garden contre Trae Young et ses compères, avec 23 points (8/11 dont 5/7 derrière l’arc), 4 rebonds, 2 passes et 2 contres, et une défense exemplaire face à « Ice Trae » et les autres arrières des Hawks.

Confortant ainsi solidement sa place de titulaire dans la nouvelle rotation à 9 joueurs de son coach.

« Je pense que je suis de retour, pour de bon » a-t-il ainsi déclaré, après le 12e succès de la saison des Knicks. « J’ai mis deux semaines à retrouver des sensations, mais là ça y est, je me sens bien. »

Homme du match côté New York, Julius Randle ne manquait pas de souligner l’énorme impact que le joueur de deuxième année apporte en défense, alors que Trae Young (19 points à 9/20 aux tirs, dont 0/4 derrière l’arc) et surtout Bogdan Bogdanovic (3/16 dont 0/10 à 3-pts !) ont peiné à entrer dans leur match face au volume défensif conséquent de l’ancien de la fac’ de Houston.

« Il est énorme pour nous. C’est un grand compétiteur en défense, et il fait surtout la différence de ce côté du terrain » déclarait le n°30 de New York. « J’adore la compétition. J’adore rendre la vie compliquée à quelqu’un qui essaie de marquer en face de moi. C’est toujours un challenge personnel » ajoutait d’ailleurs le principal intéressé.

Le mot de la fin de pour « Thibs », plus que fan des arrières capables de contenir leurs adversaires directs.

« La manière dont il lit les défenses et anticipe les ‘closeout’ est très bonne. Et il va continuer à progresser, à mesure qu’il gagne une expérience. Car il apprend encore. Mais il a ce don » a ainsi conclu le technicien des Knicks, dont les ajustements tactiques payent depuis quelques jours. « Il joue de la même manière qu’il s’entraîne. Certains gars s’entrainent sans y aller à fond, et sont perdus en match. Lui, c’est le rat des gymnases : il arrive tôt, il part tard. C’est un super compétiteur. »