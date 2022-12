Ancien assistant avec les Lakers durant la saison 2012-13, puis consultant pour les Nets la saison passée, Steve Clifford a depuis retrouvé sa place sur le banc des Hornets.

Mais, avant d’affronter Brooklyn cette nuit, l’entraîneur vétéran a néanmoins pu dessiner d’intéressants parallèles entre deux des plus grands scoreurs de l’histoire de la Ligue, Kobe Bryant et Kevin Durant.

« Il ressemble beaucoup à Kobe », explique Steve Clifford. « Leurs personnalités sont différentes en de nombreux points, mais sur le terrain, ils sont très similaires dans la manière dont ils travaillent, ce sont deux étudiants du jeu. Quand je pense à Kobe, je pense à sa passion. Quand je pense à Kevin, je pense aussi à sa passion. Ce sont deux athlètes d’élite qui mettent beaucoup plus l’accent sur les résultats plutôt que sur leurs propres stats. »

De son côté, Kevin Durant se souvient surtout d’un conseil donné par le « Black Mamba ». On est alors en 2011 et le Thunder commence à sérieusement faire du bruit dans la conférence Ouest, avec une accession en finale de conférence perdue, mais prometteuse, face aux futurs champions de Dallas…

« Ne sois pas une pleureuse », se souvient KD sur ce conseil. « J’étais à cet âge, à 23 ans, où je pensais que le monde tournait autour de moi. Je sais qu’on a beaucoup parlé de Kobe mais il était vraiment humble dans son approche du basket, dans son approche de ses coéquipiers, et de la vie en général. J’ai appris simplement en suivant ses mouvements. Il était un exemple. Il ne disait pas grand-chose mais il était un modèle que j’ai essayé de suivre. Lui et Mike [Michael Jordan évidemment] sont les deux gars que j’essaye de copier sur et en-dehors du terrain car je sais que ça me rendra meilleur. »

« J’essaie de les copier autant que possible »

De Michael Jordan à Kevin Durant, en passant par Kobe Bryant, la filiation s’entend, toute en fluidité et en aisance offensives. Avec différents gabarits et différentes performances. Mais la même quête de la perfection.

« C’est difficile de succéder à quelqu’un comme Kobe », reprend Kevin Durant. « Mais c’est quelqu’un que j’ai pu côtoyer et dont j’étudie le jeu encore aujourd’hui. En gros, j’essaie simplement de copier tout ce qu’il fait, pareil avec Michael Jordan. Ces deux gars ont donné le ton pour tout ce que j’ai envie de faire en tant que joueur de basket. J’essaie de les copier autant que possible. »

Ne se cachant donc pas de « piquer » allègrement dans le jeu de deux des plus grandes idoles, Kevin Durant fait tout simplement partie de ces joueurs qui sont prêts à tout pour transcender leur sport.

« Toutes les personnes qui visent la grandeur vont sacrifier du temps avec leurs familles, leurs amis et faire tout ce qui est en leur possible pour tout donner à ce qu’ils aiment, à leur passion. Il y a des similitudes », conclut Kyrie Irving. « Et il ne s’agit pas seulement de Kobe et KD, quand quelqu’un fait quelque chose de grand, on se demande combien de temps ça leur a pris, année après année, et le sérieux qu’il leur a fallu pour arriver à ce niveau de préparation. Ce sont deux compétiteurs. Kobe avait raccroché donc il aurait pu nous donner encore plus de pépites mais ça se voit que KD a reçu beaucoup de conseils de sa part. »