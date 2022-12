Lauri Markkanen se souvient du passage épique de Jim Boylen à Chicago

Bien mal partis avec 5 victoires sur leurs 24 premières rencontres en 2018/19, les Bulls avaient décidé de trancher dans le vif, en virant leur coach, Fred Hoiberg. À sa place, c’est Jim Boylen qui a fait irruption.

Ancien assistant champion auprès de Rudy Tomjanovich chez les Rockets en 1994 et 1995, puis à nouveau titré en tant qu’assistant chez les Spurs de Gregg Popovich en 2014, il ne laissera par contre pas un souvenir impérissable à Chicago.

Avec le deuxième pire bilan de l’histoire des coachs des Bulls, derrière Tim Floyd, avec 39 victoires pour 84 défaites, Jim Boylen a fait plus souvent parler pour son style de coaching « dépassé » que pour sa vision et son rapport personnel avec ses joueurs. Bien au contraire…

« Il y a eu des discussions sur le fait de boycotter l’entraînement, mais ça s’est fini avec nous, les joueurs, réunis sur le parking à l’heure de l’entraînement »

Alors qu’il imposait des entraînements extrêmement durs et physiques à ses joueurs, une rébellion a même bien failli éclater au début du mois de décembre. Il y a quasiment quatre ans, jour pour jour.

« Ça fait partie des hauts et des bas d’une saison NBA, on va dire », sourit Lauri Markkanen dans le podcast de JJ Redick. « On était en back to back. On avait gagné le premier sur un tir au buzzer. Et derrière, on perd de 56 points à la maison contre les Celtics [133-77], la pire défaite de l’histoire de la franchise. Les titulaires sont remisés sur le banc car on est censé avoir entraînement le lendemain. On avait pris l’habitude de faire des entraînements plutôt corsés [après les défaites], il fallait toujours se faire strapper les chevilles, et on s’attendait à un de ceux-là après ce back-to-back. Il y a eu des discussions sur le fait de boycotter l’entraînement, mais ça s’est fini avec nous, les joueurs, réunis sur le parking à l’heure de l’entraînement, à se demander : on fait quoi au final ? Maintenant, on n’a plus le choix, on doit rester soudés. »

Les joueurs de Chicago avaient même contacté le syndicat des joueurs pour savoir s’il était « légal » en NBA de programmer un entraînement le lendemain d’un back-to-back. Réponse : rien ne l’interdisait dans le règlement, même si aucun coach ne le faisait, selon une règle tacite communément admise.

Les joueurs ont donc fini par enfiler leur tenue d’entraînement et la situation par se décanter, mais Lauri Markkanen a compris ce jour-là à quel point le business pouvait prendre le pas sur le sportif en NBA.

« C’était ma deuxième année dans la Ligue, je venais de revenir de trois mois d’absence sur blessure. J’essayais encore de trouver ma voie. C’était bizarre comme moment » confirme-t-il ainsi. « On était tous en retard à l’entraînement de toutes manières, autant rester soudés maintenant ! »