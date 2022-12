Miami continue de souffler le chaud et le froid

« Notre bilan est probablement décevant pour les gens de l’extérieur mais on a le sentiment que les choses évoluent dans une bien meilleure direction. » Ainsi s’exprimait Erik Spoelstra il y a quelques jours à propos d’un Heat qui n’a toujours pas basculé dans le positif cette saison.

Son sentiment n’est plus tout à fait le même aujourd’hui. Lundi soir, son équipe a raté une bonne occasion d’équilibrer son bilan sur le parquet des Grizzlies. Ces derniers jouaient en « back-to-back » et étaient surtout privés de plusieurs titulaires (Ja Morant, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr.). Mais les Floridiens, malgré une équipe quasiment au complet, ont manqué d’énergie pour l’emporter.

Ils ont fait pire cette nuit, à domicile, face aux modestes Pistons, avant-derniers de leur conférence. Cette fois privé de Jimmy Butler, le Heat a explosé en seconde période en encaissant 69 points alors que Cade Cunningham ne jouait pas en face. Ils ont surtout encaissé un terrible 38-23 dans le dernier quart-temps, période qui, comme le constate Tyler Herro après le match, pose beaucoup de problèmes à Miami depuis le début de saison. C’est ainsi l’équipe qui y marque le moins de points.

« On n’a simplement pas bien joué. On a été assez stable défensivement pendant trois quart-temps, puis on a ouvert les vannes dans le quatrième », regrette Erik Spoelstra avant de s’arrêter sur le meilleur joueur d’en face : « Bojan Bogdanovic (ndlr : 28 de ses 31 points en deuxième mi-temps) a rentré de gros tirs, même en étant contesté. Mais encore une fois, notre défense dans le quatrième quart-temps n’était certainement pas dans nos standards. »

« Les Dieux du basket doivent être en colère contre nous »

À l’arrivée, une très lourde défaite de 20 points qui fait mal au moral. « Les Dieux du basket doivent être en colère contre nous ou quelque chose comme ça… », tente Bam Adebayo, l’un des rares joueurs du Heat avec Tyler Herro à avoir surnagé dans ce match (21 points et 15 rebonds). Pour tenter d’expliquer ces contre-performances, le pivot pointe du doigt « tous les changements de cinq. C’est dur pour beaucoup de gars, de passer de titulaire à remplaçant, de remplaçant à titulaire… Jouer 30 minutes ou 5, ils font du mieux qu’ils peuvent. »

Le Heat a changé de cinq de départ à huit reprises cette saison, mais c’est moins que les Grizzlies ou les Pistons par exemple. Et les blessures, Miami a déjà connu, l’an dernier notamment. « Chaque année est différente, on ne peut pas comparer à l’année dernière. C’est toujours tôt dans la saison. On sait qui on est, on doit s’accrocher à nos points forts », affiche Tyler Herro, meilleur marqueur cette nuit avec 34 unités.

L’arrière ajoute : « J’ai le sentiment qu’on a commencé à se sentir trop beaux. » Ce sentiment est sans doute lié au récent succès sur le parquet de la meilleure équipe de la ligue, les Celtics. Mais sur les deux matchs suivants, les Floridiens n’ont pas été en mesure de reproduire la même intensité et le même niveau d’efforts.

« Cela montre à quel point tout évolue vite dans cette ligue », rappelle Erik Spoelstra. « Il y a seulement cinq jours, on se disait que les choses allaient dans le bon sens, puis on a fait deux matchs qui ne sont pas dans nos standards. Personne ne se sent satisfait après ces dernières 48 heures. Mais encore une fois, il y a seulement cinq jours, on sortait d’une très bonne victoire à l’extérieur. » Qui paraît bien lointaine aujourd’hui…