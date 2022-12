Adidas ressort une D Rose 1.5 aux couleurs des Knicks

Adidas a choisi de mettre Derrick Rose et sa carrière à l’honneur en sortant un modèle « restomod » de la D Rose 1.5. À 34 ans, le meneur vétéran fait de la résistance aux Knicks, même s’il est désormais écarté de la rotation…

Son parcours force en tout cas l’admiration et la marque aux trois bandes lui a adressé ce clin d’œil avec cette version « Knicks », dotée d’une tige principalement bleue, avec une partie en cuir blanc à l’avant et complétée par des finitions en orange, comme au niveau de la languette ou des trois bandes figurant au niveau du talon.

La paire est sortie à la fin du mois aux États-Unis au prix de 150 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Air Deldon 1. L’amorti Air Strobel sur toute la longueur et l’unité Zoom Air à l’avant-pied procurent dynamisme et retour d’énergie pour des performances optimales tout au long du match. Livraison et retour offert.