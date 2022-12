Le MVP de la nuit | Le puissant message d’Anthony Davis

Grand fan des Green Bay Packers, Anthony Davis trouve souvent la motivation en NFL. Avant le match face aux Bucks, il a d’ailleurs eu une conversation avec Aaron Rodgers, le quarterback de son équipe favorite.

« Je l’ai vu avant le match et il m’a dit : ‘J’ai besoin de 30 points ce soir’. Je viens de le voir (après le match) et il m’a dit : ‘J’avais dit 30, pas 40’. C’est toujours bien de le voir venir voir jouer les Lakers. »

Car sur la lancée de ses dernières semaines, Anthony Davis ne s’est pas contenté de 30 points, il a inscrit 44 points à 18/27 au tir, accompagnés de 10 rebonds, 4 passes et 3 contres pour résister à la grosse performance de Giannis Antetokounmpo (40 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) dans le camp d’en face !

Adroit, agressif, capable de marquer dans quasiment tous les coins du terrain mais très attentif à attaquer le cercle le plus possible, en étant servi en mouvement par LeBron James et Russell Westbrook, Anthony Davis notait d’ailleurs, comme le « King », que c’était sans doute le meilleur match du trio sous les couleurs « Purple & Gold ».

À l’image de cette action en fin de match où Russell Westbrook se jette sur le ballon, face à Khris Middleton, que LeBron James récupère et qu’il offre à Anthony Davis après avoir fait sauter Giannis Antetokounmpo !

« L’action qui dit « Lakers Basketball », c’est quand Russ s’est jeté au sol », confirme ainsi AD. « J’ai l’impression que ce soir, c’est le meilleur match, le plus complémentaire, que nous ayons joué tous les trois ensemble sur le parquet, des deux côtés du terrain » rajoute ainsi LeBron James. « Nous étions tous dans le même rythme. Nous avons tous senti que nous faisions des actions importantes tout au long du match ».

Avec un Anthony Davis à ce niveau, tant sur le plan offensif que défensif, les Lakers peuvent avoir de vraies ambitions pour cette saison. Cette victoire référence à Milwaukee en est la preuve éclatante.