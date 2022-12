Al Horford ne voulait pas quitter Boston une deuxième fois

Leaders de la conférence Est, les Celtics ont enregistré une bonne nouvelle cette semaine avec la prolongation d’Al Horford, pour un montant de 20 millions de dollars sur les deux prochaines saisons.

Son officialisation a été l’occasion pour les deux parties d’affirmer leur respect mutuel. Pour le pivot, il n’était pas question d’attendre cet été et l’ouverture de la free agency pour sceller son avenir.

« C’est quelque chose qui devait arriver à un moment ou à un autre. Il y a différentes choses que l’équipe devait gérer. Il n’y avait pas vraiment d’urgence en soi, mais je voulais m’assurer que ça ne traîne pas jusqu’à la free agency, l’été et toutes ces choses. On attendait juste que le moment soit venu pour régler ça et se concentrer sur la saison », a ainsi confié le joueur en marge de la réception du Heat cette nuit.

Stabilité, compétitivité, atmosphère…

C’est sous le maillot vert et blanc qu’Al Horford a vécu ses plus belles aventures en playoffs, avec deux finales de conférences ses deux premières saisons (2017 et 2018) et bien sûr ce parcours incroyable jusqu’en finales NBA l’été dernier, perdues face aux Warriors. Ses deux années loin du Massachusetts, à Philadelphie puis Oklahoma City, l’ont d’ailleurs convaincu que ce groupe autour de Jaylen Brown, Jayson Tatum et Marcus Smart était spécial.

« Je voulais vraiment faire partie de ce que nous avons ici. J’ai senti, lorsque je suis revenu l’année dernière, les progrès que le groupe a commencé à faire et nous avons continué à faire des progrès dans la bonne direction », a-t-il souligné. « J’ai l’impression qu’il y a un réel objectif d’essayer de gagner et le groupe que nous avons est juste un très bon groupe. Donc je suis heureux. Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire. Mais ce type de stabilité, c’est difficile à trouver ».

De quoi conforter l’intéressé dans son choix de rester à Boston, comme le confirme également ce début d’exercice 2022/23, avec la perspective de remporter (enfin) le titre en ligne de mire.

« L’une des choses qu’on veut plus que tout, c’est être à un endroit où vous avez une chance de vous battre (pour le titre) et de gagner. Boston est un endroit qui, pour moi, va au-delà du basket. À Boston, je ressens une réelle connexion avec les gens et avec ce que sont les Celtics. C’est quelque chose qui m’a vraiment enthousiasmé. Et le fait que j’ai cette opportunité et que Brad (Stevens) croit en moi et me fasse revenir ici, c’est quelque chose de spécial. Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité », a-t-il notamment conclu.