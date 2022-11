Domantas Sabonis et De’Aaron Fox heureux de s’être trouvés

Formé en cours de saison dernière, au mois de février, quand les Kings tentaient un coup de poker pour sauver leur saison, le duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis a plus concrètement débuté son partenariat cette saison.

Au centre d’une équipe remaniée autour d’eux durant l’été, tant sur le banc que dans les rangs de l’effectif, le nouveau tandem de la franchise de Sacramento a en effet pu bénéficier de son premier « training camp » commun à la rentrée, afin de travailler plus en détails son association, pour guider au mieux cette équipe vers, tout le monde l’espère à Sacramento, ses premiers playoffs depuis 2006.

Après pratiquement un mois et demi de compétition dans cet exercice 2022/23, c’est plutôt en bonne voie, puisque les Kings pointent présentement à la 6e place de la conférence Ouest, avec 10 victoires pour 9 défaites.

Sous l’impulsion de son duo « Swipa – Domas » qui prend grand plaisir, match après match, à parfaire son association, alors que les deux hommes s’approchent de la quarantaine de matchs joués (33 matchs précisément). « Simplement la manière avec laquelle il prend plaisir à distribuer la balle, et à voir ses coéquipiers s’éclater » appréciait ainsi le meneur des Kings au sujet de son compère. « Quand la balle bouge bien [entre les deux stars], tous les autres gars vont se dire : ‘Ok, c’est du sérieux, on y va’ » ajoutait le Lituanien, qui tient à toujours montrer l’exemple pour ses coéquipiers.

« J’ai passé du temps avec Jamal Murray et Nikola Jokic, à Denver. Ils sont sur ce même niveau [de cohésion] » osait même leur coéquipier Trey Lyles.

Deux profils qui se complètent

Sur les terrains, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis forment évidemment un duo létal en attaque, sur « pick-and-roll ». Le premier est un des joueurs les plus percutants vers le cercle dans la ligue, avec en plus un tir extérieur en progrès (38.3% sur 5.2 tirs cette saison), quand le second est un métronome au poste bas et à mi-distance.

Leur jeu à deux est le centre de l’attaque des Kings, et ils mettent un point d’honneur à se trouver le plus possible, alors que les défenses doivent « choisir leur poison » entre leurs qualités respectives.

« Quand on défendait contre lui [quand il était à Indiana], on faisait en sorte que le meneur débute le pick-and-roll à gauche, car on ne voulait pas que ‘Domas’ roule à gauche » se rappelle par exemple le meneur des Kings, qui s’attèle, maintenant que l’ancien des Pacers est son coéquipier, à le nourrir de ballons sur sa main gauche. « Mais je suis gaucher aussi. Donc je lui avais rappelé que les défenses me poussaient souvent à partir à droite. Ce qui ne me pose pas de problème, car il peut alors rouler à gauche, et c’est très dangereux. »

Pour celui qui pose les écrans, le Lituanien se définit surtout comme le bras droit de l’ancien de Kentucky.

« [Les défenses] passent parfois dessus [l’écran], parfois dessous, parfois elles choisissent le ‘blitz’. Donc je dois simplement m’adapter à lui. La plupart du temps, je garde la position [de l’écran] pendant un petit laps de temps supplémentaire, pour lui donner le temps et l’espace d’opérer quand il sort de l’écran » détaille-t-il ainsi. « Je lui répète souvent : ‘Je te pose un écran pour te libérer, puis tu fais ce que tu as à faire. Si tu as besoin d’aide, je me rendrai disponible. »

Mais les deux coéquipiers partagent aussi des traits communs qui les rapprochent loin des planches, notamment dans leur vie familiale. « Ce sont des sujets plus intimes mais que nous aimons évoquer. Des sujets qui aident à se familiariser l’un avec l’autre, plus que ce que les gens peuvent imaginer » confiait ainsi De’Aaron Fox.

« On veut monter qu’on peut gagner, de manière régulière. C’est le plus important, je pense. Montrer que nous pouvons remettre cette franchise sur la carte. » concluait ensuite Domantas Sabonis.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.9 0.4 23.2 2022-23 SAC 18 32 52.2 38.3 82.4 0.6 4.4 4.9 6.0 2.7 1.2 2.6 0.5 24.3 Total 340 32 46.5 32.4 73.0 0.5 3.1 3.6 6.2 2.7 1.3 2.8 0.4 19.4