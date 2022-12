Il y a deux semaines, on apprenait que De’Aaron Fox rejoignait Klutch Sports. L’agence de Rich Paul, qui représente notamment LeBron James, est réputée pour avoir, par le passé, obtenu des transferts à certains All-Stars qui en avaient fait la demande, comme Anthony Davis ou Ben Simmons.

Alors, pour apaiser les craintes des fans des Kings et les potentielles théories d’une future demande de transfert orchestrée par le plus impitoyable des agents dans ces cas de figure, le meneur des Kings, qui comprend très bien que « quand un sportif avec de la notoriété opère un changement majeur, les spéculations vont toujours bon train », a tenu à justifier sa décision.

« J’adore Sacramento. Ce choix n’avait rien à voir avec une quelconque volonté de demander un transfert. C’était un choix personnel, axé sur l’aspect business du basket. [Klutch Sports] va m’aider dans des domaines dans lesquels je n’ai jamais été épaulé auparavant. C’était une volonté d’atteindre un niveau supérieur » a-t-il ainsi ajouté, au détour d’un long entretien avec Bleacher Report. « Mais j’adore Sacramento. Je suis attaché à l’idée de rester longtemps dans un même club, surtout quand c’est celui qui m’a drafté. […] Si je peux aider cette équipe à atteindre les playoffs, voire même gagner un titre un jour dans ma carrière, j’ai le sentiment que rien ne surpassera ce sentiment. Ce serait le plus gros accomplissement de ma carrière. »

Une meilleure représentation, pour accompagner la meilleure période de sa carrière

Auteur de son meilleur basket en carrière (25.1 points à 53% aux tirs, 4.9 rebonds et 6.1 passes), dans une équipe qui a une chance légitime de se qualifier pour les playoffs, « Swipa » sent bien que le vent peut enfin tourner pour lui et son club, et veut donc maintenant aussi capitaliser hors des terrains.

« Quand ton équipe gagne, la perception à ton égard change » constate-t-il alors. « Il ne s’agit pas de manquer de respect vis à vis des autres agences en disant cela, mais [Klutch Sports] est une référence, tant pour le basket que pour les opportunités commerciales hors des terrains. Dans tous les domaines, ils font du très bon boulot. J’avais le sentiment qu’à tous points de vue, c’était une amélioration. »

Une « amélioration » dont il espère ressentir les effets dans un domaine particulier : la visibilité à l’échelle nationale, alors qu’il s’approche du All-Star Game pour la première fois de sa carrière tout en évoluant au sein d’un des plus petits marchés de la ligue, absent des playoffs depuis 2006.

« C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai changé de représentation. Même dans un petit marché, je pense qu’ils ont les moyens de m’aider à étendre ma visibilité. […] Dès que Klutch est évoqué, les gens en parlent. Ce qui représente de la valeur ajoutée et encore une raison de faire ce changement« .

L’ancien meneur de Kentucky a d’ailleurs déjà identifié un espace qu’il n’avait jusqu’à maintenant pas réellement exploité, mais qui s’avère crucial aujourd’hui dans la construction de l’image d’un athlète : celui des réseaux sociaux.

« Je comprends l’importance et l’impact des réseaux sociaux dans cette génération. Twitter, Instagram et Tiktok, ce sont les plus grosses plateformes actuellement » conclut ainsi le meneur, très discret en ligne depuis le début de sa carrière, mais qui vient d’annoncer l’arrivée prochaine de son premier enfant. « De mon point de vue, il s’agit de communiquer avec les fans, en leur permettant de connaitre des aspects de ma vie que je leur présente. Cela permet de créer une connexion avec eux, et je pense que c’est une composante importante de l’identité en ligne. »