Pour son retour à San Antonio, LeBron James a mieux terminé qu’il n’a démarré

Encore une heure et demie avant le coup d’envoi, il n’était pas certain de fouler le parquet des Spurs. Vingt minutes plus tard, les Lakers l’officialisaient : LeBron James allait bien effectuer son retour en jeu, après deux semaines sans compétition.

Sa soirée à San Antonio a bien démarré avec un tir à mi-distance, laissé ouvert par la défense des Texans, dès la première possession. La suite a été beaucoup plus poussive. Des pénétrations hasardeuses, dont un « drive » rouillé facilement contesté par les Spurs, des transmissions ratées après des prises à deux…

« J’ai manqué de rythme et de timing sur certaines de mes passes. J’ai perdu six ballons en première période et j’ai réduit ce chiffre de moitié en seconde (sourire). Mais je vais être bien meilleur, évidemment, au fur et à mesure des matchs, je vais retrouver mon rythme », promet le « King » qui a donc perdu 9 ballons dans l’ensemble.

Le joueur de 37 ans n’a pas fait que perdre des ballons. Dans le quatrième quart-temps, il s’est montré plus à l’aise alors que le tempo augmentait. Grâce à une défense active et un repli défensif faiblard des Spurs, LeBron James a pu mettre un coup d’accélérateur, terminant lui-même en contre-attaque ou trouvant Anthony Davis.

Les deux hommes ont cumulé 19 points dans cette période, soit autant que toute l’équipe adverse, qui n’a shooté qu’à 29% pour finir. Avec un « +/- » à +14 en neuf minutes dans le dernier quart-temps, le revenant a produit 8 points, 4 rebonds et 2 passes pour finir le match. « Le quatrième quart-temps a toujours été mon quart-temps favori. C’est le moment de jouer la gagne, de finir. Être là en étant capable d’exécuter, de faire le jeu dans le quatrième quart, c’est toujours un régal pour moi », savoure le quadruple MVP.

« AD a été le meilleur joueur de la ligue sur les quatre ou cinq derniers matchs »

Ses coéquipiers aussi, ont savouré. « Ça a changé toute la dynamique du match. Quand vous avez quelqu’un qui peut faire la différence soir après soir, ça met du baume au cœur pour tous les autres », salue par exemple Lonnie Walker IV. Là où Dennis Schroder a trouvé son partenaire « incroyable» en défense, à l’instar de son ballon volé sur une tentative de pénétration d’Isaiah Roby, toujours dans le quatrième quart-temps.

« Il a été une véritable locomotive pour son match de retour après en avoir manqué cinq, surtout sur la fin. Sa voix, son leadership, son sens du jeu, sa capacité à marquer des points, je pense que tout cela s’est matérialisé ce soir », apprécie Anthony Davis, qui a pris les commandes en son absence (33 points et 17 rebonds de moyenne !).

Cette nuit, malgré ce retour, « AD » a encore noirci la feuille avec 25 points (10/13 aux tirs), 15 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres. « AD a été le meilleur joueur de la ligue sur les quatre ou cinq derniers matchs. (Regardez) ses statistiques et sa production des deux côtés du terrain. Ce n’est pas seulement offensivement mais défensivement, il a été super engagé, et ce soir encore, il a été incroyable », renvoie LeBron James, auteur de 21 points (8/17), 8 rebonds et 5 passes décisives.

Celui-ci devrait être en jeu pour la deuxième manche à San Antonio, dès la nuit prochaine : « Il y a une forte possibilité que je joue. J’étais sur la touche deux semaines, ça va. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.