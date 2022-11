Kevin Durant suit la course vers les sommets de LeBron James avec admiration

Quelques années après l’arrivée de LeBron James dans la ligue, Kevin Durant a lui aussi incarné l’un des visages de la NBA ces quinze dernières années. Les deux superstars ont longtemps été comparées, opposées, notamment à travers leurs profils et caractéristiques, pourtant bien différents.

Pour ce qui est de la course au titre de meilleur scoreur de l’histoire en revanche, il n’y a pas débat, LeBron James étant bien loin devant son homologue. KD est en effet devenu le 18e meilleur marqueur de l’histoire cette semaine, dépassant Kevin Garnett et ses 26 071 points, mais reste très loin du « King », parti pour détrôner Kareem Abdul-Jabbar d’ici la fin de saison régulière afin de devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue.

Un exploit historique

Un accomplissement historique annoncé qui force l’admiration, et notamment celle de Kevin Durant, qui apprécie de pouvoir suivre cette course au record unique.

« Être le numéro 1 dans n’importe quel domaine, alors qu’il y a 8 milliards de personnes dans le monde, comme on l’a appris la semaine dernière, et dans son cas, être le numéro 1 de tous les temps en tant que scoreur, je suis sur qu’il ressentira énormément d’émotions », a-t-il déclaré en marge du match contre Indiana. « Le fait d’être dans une ère où on va assister à ça en direct, c’est également assez cool. On ne peut probablement pas imaginer les émotions et les sentiments que sa famille, ses amis et lui vont traverser, mais c’est cool de le voir de près ».

De son côté, KD assure ne jamais avoir été motivé par l’envie de terminer le plus haut possible dans cette liste.

« Je n’y ai jamais vraiment pensé. J’ai entendu les discussions, surtout au début de ma carrière, quand je faisais des choses que les LeBron, les Michael Jordan avaient fait en termes de scoring, mais je sais à quel point c’est difficile de faire ça de façon constante, année après année, jour après jour. Beaucoup de choses sont hors de votre contrôle. J’essaie juste de venir et d’être la meilleure version de moi-même, et arrive ce qui arrive ensuite ».

Pas de regrets pour KD

Pour certains scoreurs dans l’âme comme Kobe Bryant, cette course aux chiffres a pourtant pu constituer une source de motivation quotidienne. Dans le podcast « All The Smoke » diffusé peu avant son décès, le « Black Mamba », 4e de la liste avec 33 643 points, avait même confié en avoir voulu à son premier coach, Del Harris, de ne pas l’avoir suffisamment fait jouer lors de ses premières années.

« Ça me dégoûte, encore aujourd’hui ! Au bout du compte, quels chiffres aurais-je pu atteindre ? Parce que tout le monde en revient à ça, le nombre de points inscrits en carrière », avait-il confié à Matt Barnes et Stephen Jackson.

A la fin de sa carrière, Kevin Durant ne ressentira pas la même frustration, du fait qu’il n’a jamais spécialement voulu dépasser un autre joueur ou se fixer un objectif particulier sur ce point.

« Je n’y ai jamais réfléchi de cette façon. L’idée est juste de continuer à accumuler les bons jours chaque jour. Être cohérent dans ce que je suis en tant que joueur, et on verra ce qui se passe au bout du chemin », a-t-il poursuivi. « C’est ce que j’attends chaque jour. Qui que ce soit que je dépasse et quels que soient les records que je batte pour moi-même, peu importe. J’essaie juste de me lever et d’être disponible, d’être le meilleur possible chaque jour ».

Pour rappel, il manque 1 055 points à LeBron James pour égaler le record de Kareem Abdul-Jabbar. Si on prend sa moyenne cette saison, à 24.5 points par match, il lui faudra encore environ 43 matchs pour y parvenir.

Quant à Kevin Durant (34 ans), gêné par les blessures, il est de son côté à 12 277 points de la première place. À sa moyenne en carrière actuelle, un peu plus haute que celle de LeBron James (27.23 contre 27.11), il lui faudrait plus de 450 matchs pour rattraper KAJ. Soit encore cinq saisons et demi complètes à ce niveau…